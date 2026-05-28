Rayakan Iduladha Keluarga Minang Ende Sembelih 10 Hewan Kurban 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Suasana kebersamaan dan semangat berbagi mewarnai perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang digelar Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kabupaten Ende di Musholla Kopeta, Lapangan Pancasila, Kota Ende, Rabu (27/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, keluarga besar Minang di Ende menyembelih sebanyak 10 hewan kurban yang terdiri dari tujuh ekor sapi dan tiga ekor kambing.

Seluruh hewan kurban berasal dari partisipasi anggota IKM Ende sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama.

Ketua Panitia Kurban, Fahrurrozi, mengungkapkan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari anggota IKM.

“Alhamdulillah, tahun ini kami menyembelih tujuh ekor sapi dan tiga ekor kambing. Daging kurban ini akan dibagikan kepada seluruh anggota IKM Ende dan sebagian didistribusikan ke beberapa masjid di Ende,” ujarnya.

Kegiatan penyembelihan dimulai sejak pukul 08.30 WITA. Acara diawali dengan kumandang takbir yang menggema di area Musholla Kopeta, dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh para shohibul kurban kepada panitia.

Proses penyembelihan hingga pengemasan daging berlangsung secara gotong royong dengan melibatkan para anggota IKM dan masyarakat sekitar.

Seluruh rangkaian kegiatan selesai pada pukul 13.00 WITA.

Dari hasil penyembelihan tersebut, panitia berhasil menyiapkan sekitar 874 paket daging kurban.

Paket-paket itu kemudian dibagikan kepada anggota IKM Ende serta masyarakat umum agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas.

Ketua IKM Ende, Djamal Humris, mengatakan momentum Iduladha tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan antarwarga Minang di tanah rantau.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap nilai-nilai pengorbanan dan semangat berbagi dapat terus mempererat tali silaturahmi antar sesama warga Minang di Ende, serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

Ia juga berharap tradisi kebersamaan dan kepedulian sosial yang selama ini terjalin di lingkungan IKM Ende dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. (bet)

