PHBI Larantuka Apresiasi Kesiapan PLN Jaga Keandalan Listrik Iduladha

Para petugas PLN dengan backgroud genset backup yang disiaga di Pelabuhan Larantuka untuk mengamanakan pasokan listrik selama berlangsungnya Sholat Iduladha.

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA – Guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan penuh khidmat dan sukacita, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Larantuka menyiagakan personel serta peralatan pendukung secara khusus di kawasan Pelabuhan Larantuka selama pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada, Rabu (27/04)

Langkah preventif ini diwujudkan dengan menerjunkan 7 personel langsung dilokasi untuk siaga dan fokus mengawal keandalan sistem kelistrikan selama berlangsung sholat Id. Tidak hanya itu, sebagai langkah antisipasi berlapis, PLN juga menyiagakan satu unit backup genset berkapasitas 40 kVA guna memastikan pasokan listrik tetap stabil tanpa kedipan selama seluruh rangkaian kegiatan keagamaan berlangsung.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, menegaskan komitmen PLN dalam mengawal hari raya keagamaan adalah prioritas utama untuk menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat.

“Kami di PLN memahami betapa pentingnya momen Iduladha bagi umat Muslim. Oleh karena itu, seluruh unit di NTT, termasuk ULP Larantuka, bergerak serentak memastikan infrastruktur kelistrikan dalam performa terbaik. Kami ingin masyarakat dapat beribadah dan berkumpul bersama keluarga dengan tenang tanpa mengkhawatirkan gangguan pasokan listrik,” ujar Eko.

Senada dengan hal tersebut, Manager PLN ULP Larantuka, Yufenalis Irovanto Malar, menjelaskan bahwa seluruh tim teknis di lapangan berada dalam kondisi siaga penuh demi memberikan pelayanan terbaik di momentum sakral ini.

“Kami dari PLN ULP Larantuka memastikan sistem kelistrikan di titik-titik krusial, seperti kawasan Pelabuhan Larantuka, dalam kondisi aman dan andal. Personel kami bersiaga 24 jam didukung oleh backup genset 40 kVA agar seluruh aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa kendala kelistrikan,” tuturnya.

Yufenalis menambahkan, kesiapan ini adalah bentuk nyata dari dedikasi PLN dalam mendukung kenyamanan warga saat menjalankan ibadah.

Kehadiran aktif PLN ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi langsung dari masyarakat. Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Larantuka, Sulaiman Mukin, S.E., menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh PLN semenjak persiapan hari raya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN yang telah menjaga keandalan listrik dengan sangat baik, mulai dari momen pawai obor takbiran pada malam H-1 hingga puncak pelaksanaan Hari Raya Iduladha hari ini. Dukungan nyata dari PLN ini sangat membantu, sehingga seluruh rangkaian kegiatan keagamaan kami dapat berjalan dengan lancar, aman, dan penuh kekhidmatan,” ungkap Sulaiman.

Ia juga berharap sinergi positif yang telah terbangun erat antara PLN, PHBI, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik di masa mendatang, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial di Kota Larantuka.

Melalui kesiapsiagaan yang matang ini, PLN kembali membuktikan perannya bukan sekadar sebagai penyedia daya, melainkan sebagai mitra yang senantiasa hadir membawa terang dan kedamaian di setiap momen penting keagamaan nasional. (*)

