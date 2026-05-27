Polres Kupang Serahkan Hendrikus Djawa ke Kejari Kabupaten Kupang, Hasut Massa Lewat Facebook

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Kasus dugaan tindak pidana penghasutan yang menjerat Hendrikus Djawa kini memasuki tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang.

Penyidik dari Polres Kupang resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (26/5/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, mengatakan penyerahan tahap dua dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil.

“Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan hari ini. Penyerahan ini dilakukan setelah melalui proses penelitian berkas yang mendalam,” ujar Yupiter di Oelamasi.

Menurutnya, tersangka sempat tidak memberikan keterangan mengenai identitas dirinya saat proses pemeriksaan. Namun Kejaksaan memastikan identitas Hendrikus Djawa telah sesuai dengan alat bukti yang dimiliki penyidik.

“Tersangka memang sempat tidak mau menjawab soal identitasnya. Namun, berdasarkan dua putusan perkara pidana sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta bukti-bukti selama aksi demonstrasi dan kegiatan lainnya, kami meyakini bahwa yang bersangkutan adalah benar Hendrikus Djawa sebagaimana tertuang dalam berkas perkara,” tegas Yupiter.

Ia menambahkan, pihak Kejaksaan langsung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan guna kepentingan proses penuntutan.

“Dalam masa penahanan ini, kami akan segera merampungkan proses administrasi agar perkara ini bisa secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kupang, Helmi Wildan, menjelaskan bahwa pelimpahan perkara dilakukan setelah penyidik menyelesaikan seluruh tahapan penyidikan terkait dugaan penghasutan melalui media sosial Facebook oleh tersangka H.D.

Menurut Helmi, perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/298/XI/2025/SPKT/Polres Kupang/Polda NTT tertanggal 24 November 2025.

Ia menjelaskan, kasus bermula dari unggahan tersangka di akun Facebook miliknya pada Kamis, 6 November 2025.

Unggahan tersebut diduga mengandung unsur provokasi yang kemudian berdampak pada aksi massa.

“Akibat hasutan tersebut, terjadi aksi massa yang berujung pada pengrusakan pintu masuk ruangan Bupati Kupang,” jelas Helmi.