Pemkab Kupang Serahkan Hewan Kurban di Masjid Nurul Jadid Babau

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Nurul Jadid Babau, Kecamatan Kupang Timur, Rabu (27/5/2026), dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Bantuan berupa satu ekor sapi dengan berat sekitar 300 kilogram tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang, Yosef Lede dan diterima Ketua Yayasan Nurul Jadid Babau, Abdul Rahim Mampa.

Dalam sambutannya, Yosef Lede mengatakan, penyerahan hewan kurban tersebut merupakan bagian dari kepedulian pemerintah kepada umat Muslim di Kabupaten Kupang.

Ia menyebutkan, selain bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun menyerahkan bantuan serupa kepada sejumlah masjid.

“Pertama kami menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden di Masjid Al-Falah Manikin, kemudian di Masjid Nurul Jadid Babau, dan selanjutnya akan diserahkan di Masjid Al Muhajirin Oesao. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kupang juga memiliki program tahunan penyerahan sapi kurban kepada beberapa masjid,” ujarnya.

Menurut Yosef, momentum Idul Adha menjadi pengingat penting tentang nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Kupang.

Ia juga berharap seluruh program pemerintah maupun program lembaga keagamaan dapat berjalan baik melalui kolaborasi bersama masyarakat.

“Kita berharap dengan kekuatan doa dan kebersamaan, Kabupaten Kupang menjadi lebih baik ke depan. Kita semua bersaudara dan harus terus menjaga kehidupan yang toleran serta kerukunan antarumat beragama,” katanya.

Di akhir sambutannya, Yosef Lede menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada umat Muslim di Kabupaten Kupang.

“Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Nurul Jadid Babau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masjid tersebut.

Menurutnya, Idul Adha menjadi momentum pembelajaran tentang keikhlasan dan kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini kita diberikan pembelajaran bagaimana ikhlas memberikan sebagian harta kita dalam bentuk hewan kurban untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan satu ekor sapi dari Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berbagi dan menumbuhkan semangat berkurban.(nov)

