Momen Iduladha di Ngada, Wakapolres Tekankan Peran Lintas Agama Jaga Kamtibmas

Wakapolres Ngada Kompol Osman Hendaru, S.I.P., M.M (Kanan) saat menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada umat Muslim di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA – Wakapolres Ngada Kompol Osman Hendaru, S.I.P., M.M menegaskan pentingnya peran seluruh umat lintas agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus merawat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Ngada.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah bersama umat Muslim di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Osman Hendaru yang mewakili Kapolres Ngada AKBP Andrey Valentino menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada umat Muslim di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Dewan Masjid.

Di hadapan jamaah, Kompol Osman menyampaikan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga Kamtibmas. Kami membutuhkan dukungan bapak, ibu sekalian, seluruh masyarakat, serta sinergi semua pihak. Karena itu kami sangat berharap dukungan masyarakat untuk membantu percepatan respons kami terhadap setiap aduan yang disampaikan,” ujar Kompol Osman.

Ia juga menjelaskan Polri telah menyediakan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam.

Menurutnya, layanan tersebut terhubung langsung dengan petugas di Polres Ngada yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

“Ketika bapak atau ibu menghubungi 110, panggilan akan langsung tersambung ke petugas di Polres. Ada personel yang berjaga selama 24 jam untuk menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Kompol Osman menambahkan, penyerahan hewan kurban dari Polres Ngada merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus momentum mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat lintas agama di Kabupaten Ngada.

“Penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa syukur kami kepada Allah SWT. Selain itu, ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga Kamtibmas,” tambahnya.

Pelaksanaan Hari Raya Iduladha 2026 di Kabupaten Ngada berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tercatat sebanyak 30 ekor sapi dan kambing disembelih oleh umat Muslim sebagai wujud rasa syukur serta pengamalan nilai keikhlasan dan semangat berkurban untuk sesama. (cha)

