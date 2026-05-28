Bukan Sekadar Kurban, Polres Ende Tebar Kepedulian hingga ke Warga Tak Mampu

HEWAN KURBAN - Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata menyerahkan secara simbolis empat hewan kurban yang terdiri dari tiga ekor sapi dan satu ekor kambing.

Ringkasan Berita: Polres Ende menyalurkan empat hewan kurban berupa tiga ekor sapi dan satu ekor kambing dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Yudhi Franata di halaman Polres Ende

Daging kurban akan dibagikan kepada kaum dhuafa, anak yatim, dan warga kurang mampu di Kabupaten Ende

Kegiatan kurban ini diharapkan memperkuat kepedulian sosial, mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat

POS-KUPANG.COM, ENDE – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Polres Ende menggelar aksi religi dan kemanusiaan dengan menyalurkan hewan kurban kepada umat Islam di Kabupaten Ende.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (27/5/2026) pukul 09.00 WITA di Halaman Polres Ende tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Pada kesempatan itu, Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata menyerahkan secara simbolis empat hewan kurban yang terdiri dari tiga ekor sapi dan satu ekor kambing untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Idul Adha Meningkatkan Iman, Takwa, Rela Berkorban, dan Kepedulian Sosial Personel Polri.”

Tema ini menjadi penegasan komitmen Polri, khususnya Polres Ende, dalam menanamkan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata, mengatakan, ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual tahunan semata, tetapi juga momentum penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurutnya, nilai rela berkorban yang terkandung dalam ibadah kurban harus mampu diterapkan oleh setiap personel Polri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas.

“Melalui momentum Idul Adha ini, kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nilai rela berkorban yang diajarkan dalam ibadah kurban harus diimplementasikan oleh setiap personel dalam memberikan pelayanan terbaik, tulus, dan ikhlas kepada masyarakat,” ujar Yudhi Franata.

Ia menjelaskan, daging kurban nantinya akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa, anak yatim, dan warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Ende.

Proses pendistribusian daging kurban akan dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas yang sebelumnya telah mendata warga di wilayah binaan masing-masing agar penyaluran tepat sasaran.

Yudhi Franata berharap, penyerahan tiga ekor sapi dan satu ekor kambing tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Adha.

Selain menjadi bentuk kepedulian sosial, kegiatan kurban ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi serta membangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ende.

Dengan semangat Idul Adha, Polres Ende berharap seluruh personel Polri terus menanamkan nilai pengabdian dan kepedulian sosial sehingga kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung yang humanis. (bet)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS