Polres Manggarai Timur Sembelih 9 Ekor Hewan Kurban Untuk 600 Umat, Termasuk Fakir Miskin

SERAHKAN---Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto, S.H., S.IK., MM., CPHR, sedang menyerahkan secara simbolis kepada Kasi Humas Polres Manggarai Timur AKP Irmawan Pujianto selaku Ketua Panitia penyembelihan hewan kurban Mushola An'Nur Polres Manggarai Timur untuk disembelih, Rabu 27 Mei 2026.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG -- Polres Manggarai Timur, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menyembelih 9 ekor hewan kurban Idul Adha 1447 H untuk diberikan kepada umat.

Proses penyembelihan hewan kurban ini diawal dengan penyerahan secara simbolis hewan kurban oleh Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto, S.H., S.IK., MM., CPHR, kepada Kasi Humas Polres Manggarai Timur AKP Irmawan Pujianto selaku Ketua Panitia penyembelihan hewan kurban Mushola An'Nur Polres Manggarai Timur yang bertempat di halaman Mushola itu, Rabu 27 Mei 2026 siang usai sholat Idul Adha.

Hadir dalam kegiatan penyerahan hewan qurban tersebut yakni Waka Polres Manggarai Timur Kompol Muhamad Arif Sadikin, S.H, Para PJU bersama personel Polres Manggarai Timur serta Ketua Bhayangkari Cabang Manggarai Timur Ny. Sandhy Haryanto bersama pengurus dan anggota Bhayangkari Cabang Manggarai Timur.

Sebelum dilakukan penyembelihan hewan qurban tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kesehatan hewan.

Hasil pemeriksaan hewan qurban Mushola An'Nur Polres Manggarai Timur dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi.

Baca juga: Dua Ekor Sapi Kurban Idul Adha dari Prabowo Untuk Masjid Al Hidayah Nanga Lanang Manggarai Timur

Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto, kepada POS-KUPANG.COM, menerangkan, pada pelaksanaan Hari raya Idul Adha 1447 H Polres Manggarai Timur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan qurban terdiri dari 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing.

Kapolres Haryanto mengatakan, pasca disembelih daging hewan qurban dibagi kepada kurang lebih 600 orang penerima terdiri dari Fakir miskin, kerabat dan tetangga serta seluruh Anggota personil Polres Manggarai Timur. (rob)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS