Iduladha 2026, 693 Ekor Hewan Kurban Disembelih di TTS

Proses pemotongan hewan kurban di Masjid Al Ikhlas Soe, Rabu (27/7/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Jumlah hewan kurban di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk perayaan Iduladha tahun 2026 sebanayak 693 ekor.

Jumlah tersebut terdiri dari 421 ekor sapi 272 ekor kambing. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten TTS, H. Muhammad G. Arifoeddin mengatakan, hewan kurban tersebut berasal dari Majelis Taklim di Kota Soe dan sekitarnya, para paguyuban hingga dari luar daerah.

"Jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 693 ekor. Sapi sebanyak 421 dan kambing 272 ekor. Bantuan dari yayasan di luar NTT 338 ekor dari paguyuban, Majelis Taklim dan masyarakat TTS sebanyak 82 ekor," jelasnya.

Paguyuban dan Majelis taklim ada yang berasal dari Kota Soe, Niki Niki, Oinlasi, Kapan, Amanuban Timur, Batu Putih, Amanuban Selatan, dan Kuanfatu.

"Hari ini akan dipotong di 34 lokasi, yang terbesar itu dua lokasi yaitu di Kecamatan Batu Putih 100 ekor. Di masjid dan tempat pemotongan lain berjumlah belasan sampai dua puluhan ekor," ungkapnya.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan selama empat hari hingga Sabtu (30/5/2026). Arifoeddin berahdaging kurban nantinya dibagikan kepada

"Kami berharap bagi masyarakat muslim, mari kita berbagi, bahwa berbagi bukan untuk saudara kita yang muslim, tetapi yang bukan muslim juga berhak menerima daging kurban yang kita bagaikan," jelasnya.

Ibadah sholat ied berlangsung di Masjid Al Ikhlas Soe, tepat pukul 07.00 wita. Seluruh umat di Kota Soe larut dalam sholat. Pemotongan hewan kurban secara serentak dilakuan pukul 09.00 wita disetiap titik pemotongan.

Berdasarkan pantauan POS-KUPANG.COM, Sapi kurban bantuan kemasyarakatan presiden RI disembelih di belakang Masjid Al Ikhlas Soe.

Tak hanya umat muslim, warga sekitar turut ada di lokasi pemotongan dan membantu proses pemotongan hewan kurban baik sapi maupun kambing. (any)

