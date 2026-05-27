Listrik Andal Sambut Iduladha: PLN Remajakan Belasan Ribu kWh Meter di Sikka, Flotim dan Lembata

POS-KUPANG.COM, MUAUMERE – Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Flores Bagian Timur bergerak cepat memastikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan berkumpul bersama keluarga.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui gerakan masif peremajaan dan penggantian kWh meter tua, dengan target menyasar 325 pelanggan setiap harinya.

Program yang diawali dengan Apel Gelar Peralatan dan Personel pada Rabu (20/5) ini menargetkan penggantian kWh meter bagi 14.838 pelanggan yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata.

Langkah preventif ini krusial untuk memastikan akurasi pengukuran energi sekaligus menekan potensi gangguan kelistrikan selama momen hari raya.

General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, menegaskan bahwa momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha menjadi pengingat bagi PLN untuk terus memberikan pelayanan yang tulus dan andal. Kesungguhan ini ditunjukkan dengan memastikan infrastruktur di rumah pelanggan dalam kondisi prima.

Baca juga: Sinergi PLN Pusat dan UIW NTT: Pastikan Setiap Keringat Pekerja Terlindungi Aman Menjelang Iduladha

"Menjelang Hari Raya Iduladha, aktivitas masyarakat di rumah ibadah maupun di lingkungan keluarga pasti meningkat. Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat di Flores Bagian Timur dapat menikmati momen sakral ini dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan listrik. Penggantian kWh meter yang sudah memasuki usia teknis ini adalah wujud nyata kepedulian kami untuk menghadirkan listrik yang aman, andal, dan adil bagi pelanggan," ujar Eko Sulistyono.

Senada dengan hal tersebut, Manager PLN UP3 Flores Bagian Timur, Eko Riduwan, menjelaskan bahwa percepatan target 325 pelanggan per hari merupakan bentuk keseriusan PLN dalam melakukan transformasi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

“Melalui gerakan ini, kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan pelanggan terukur secara akurat melalui perangkat yang modern dan aman.

Petugas teknis kami di lapangan telah dibekali kompetensi tinggi dan standar keselamatan (K3) yang ketat. Mereka juga dilengkapi identitas resmi demi kenyamanan warga saat proses penggantian berlangsung,” jelas Eko Riduwan.

Baca juga: Jelang Iduladha, PLN NTT Rapatkan Barisan Jaga Pasokan Listrik

Program ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Cyrilus Anisetus, seorang warga Misir Madawat, menyampaikan apresiasinya terhadap kesigapan para petugas PLN di lapangan.

“Kami sangat mendukung program peremajaan kWh meter ini, apalagi ini menjelang hari raya di mana kebutuhan listrik pasti penting sekali.

Petugas datang tepat waktu, sopan, dan bekerja secara profesional. Ini membuat kami merasa lebih tenang dan nyaman menggunakan listrik di rumah,” tutur Cyrilus.

PLN mengimbau masyarakat untuk mendukung kelancaran program ini dengan memberikan akses kepada petugas resmi saat melakukan penggantian di rumah warga.

Ke depan, PLN UIW NTT berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sarana penunjang pelayanan demi mewujudkan transformasi energi yang responsif, andal, dan terpercaya di seluruh pelosok NTT. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS