Bupati Ende Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden RI Seberat 614 Kg

SAPI KURBAN - Bupati Ende menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden RI kepada jemaat Masjid Baitussalam Puunaka, Kelurahan Tanjung, Ende Selatan usai Salat Idul Adha di Lapangan Pancasila Ende, Rabu (27/5/2026) pagi.

Laporan Reporter POS-KUPANG,COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE — Pemerintah menyalurkan bantuan hewan kurban kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada tujuh masjid penerima di Kabupaten Ende pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Penyerahan bantuan hewan kurban tersebut dilaksanakan usai Salat Idul Adha di Lapangan Pancasila Ende, Rabu (27/5/2026) pagi.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati Ende, Yosef Badeoda, didampingi Wakil Bupati Ende, Domi Mere, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

Salah satu bantuan yang menjadi perhatian masyarakat adalah sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Baca juga: BERITA POPULER : Gedung SMP di Malaka Roboh, Penahanan Sapi Kurban di Ende, Naiknya harga Kedelai

Sapi jenis Bali dengan bobot mencapai 614 kilogram itu diserahkan kepada Masjid Baitussalam Puunaka, Kelurahan Tanjung, Ende Selatan.

Selain bantuan Presiden RI, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi juga menyerahkan sapi bantuan dari Gubernur NTT kepada Masjid At Taqwa, Kelurahan Onekore, Ende Tengah.

Sementara bantuan sosial hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Ende disalurkan kepada beberapa masjid lainnya, yakni Masjid Baiturahim Puudhombo, Masjid Nur Hidayah Mbongawani, Masjid Umar Istiqlal Rukun Lima, Masjid Al Amanah, serta Masjid Al Baroqah.

Dalam sambutannya, Bupati Ende Yosef Badeoda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI atas perhatian yang diberikan kepada umat Muslim di Kabupaten Ende melalui bantuan hewan kurban tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, yang telah memberikan sapi bantuan kemasyarakatan kepada umat Muslim di Ende,” ujarnya.

Bupati berharap seluruh bantuan hewan kurban tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dibagikan secara adil kepada masyarakat, khususnya umat Muslim yang merayakan Idul Adha.

Menurut Yosef Badeoda, Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, serta persaudaraan di tengah masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah, kami bersama Wakil Bupati Ende dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Muslim yang merayakan,” katanya.

Rasa syukur juga disampaikan Farid Numba selaku penerima bantuan sapi kemasyarakatan dari Presiden RI.

“Kami bersyukur mendapatkan rahmat yang luar biasa. Kampung kecil yang bernama Tanjung mendapat bantuan satu ekor sapi besar dari Bapak Presiden RI untuk dibagikan kepada masyarakat,” ungkapnya.