Komunitas Majelis Ngaji Santri Abangan, Kabupaten TTS Salurkan 485 Paket Kurban pada Idul Adha 2026 

Proses pemotongan hewan kurban oleh Majelis Ngaji Santri Abangan pada Rabu (27/5/2026)

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Komunitas Majelis Ngaji Santri Abangan, Yayasan Torikuljana, Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan pemotongan dan salurkan 16 hewan kurban pada hari raya Idul Adha tahun 2026.

Usai mengikuti sholat ied berjamaah di Masjid Al Ikhlas Soe, pada Rabu (27/5/2026), tepat pukul 11.00 wita, Majelis Ngaji Abangan melakukan penyembelihan hewan kurban.

Sebanyak 15 sapi dan satu kambing disalurkan hari ini. Tak hanya anggota komunitas, pemotongan hewan kurban ini melibatkan orang muda disekitar lokasi pemotongan, di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe.

Ketua Yayasan Torikuljana, Catur Hendra Iriawan menyampaikan Terima kasih kepada seluruh anggota komunitas dan pemuda yang telah bekerja sama dalam proses pemotongan hari ini.

"Pemotongan kurban hari ini, ada sebanyak 15 ekor sapi, 11 dipotong di Nunumeu, dua disalurkan di Kapan dan dua lagi di Niki Niki. Kita juga dibantu oleh pemuda disekitar sini sehingga proses berjalan dengan cepat dan lancar," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Majelis Santri Abangan sendiri merupakan perkumpulan dibawah naungan Yayasan Torikuljana yang secara resmi terbentuk pada tahun 2024.

Komunitas ini menandai diri mereka dengan peci berwarna merah.

"Anggota ini berlatar belakang dari saudara-saudara yang merasa dikucilkan, sehingga kami berusaha merangkul untuk kerja sama dan menebar kebaikan. Kami percaya semua manusia memiliki sisi yang baik," jelasnya Rabu (27/5/2026).

Mayoritas anggota komunitas ini merupakan orang yang dikenal sebagai pemabuk, tukang pukul dan sebagainya.

Meski begitu, saat ini komunitas ini tidak lagi seperti itu. Mereka memiliki jadwal ngaji dan bersedekah.

"Kami punya jadwal ngaji sebulan dua kali. Tantangan yang mungkin masih dirasakan itu komunikasi yang lebih intens, dengan komunitas ini kekeluargaan bisa lebih dapat lebih dirasakan," tegasnya. (any)

