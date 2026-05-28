Universitas Muhamadiyah Kupang Terima Sapi dari Presiden Prabowo, Bahlil hinnga Kemendikdasmen 

Suasana penyembelihan hewan kurban oleh panitia di Universitas Muhamadiyah Kupang. Kampus ini menerima belasan ekor hewan kurban dari Presiden hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk Idul Adha 1447 Hijriyah. Rabu, (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Presiden Prabowo Subianto mengirim satu ekor sapi untuk Universitas Muhamadiyah (Unmuh) Kupang, NTT dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriyah.

Selain Kepala Negara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI hingga Kementerian Dikdasmen juga mengirim hewan kurban yang sama untuk kampus yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang itu.

Bantuan itu juga datang dari perorangan maupun instansi pemerintahan. Usai pelaksanaan solat ied di halaman kampus, panitia melakukan penyembelihan pada belasan hewan kurban.

"Ada 12 ekor sapi, kambing 1 ekor. Dari Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Pak Presiden, Dikdasmen dari 2 ekor, BPMP NTT 1 ekor, BPGTK 1 ekor, dan Pak Ahmad Yohan 2 ekor sapi," kata Takmir Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhamadiyah Kupang, Farhan Suhada, Rabu (27/5/2026).

Farhan memimpin penyembelihan hewan kurban pada Rabu pagi usai solat ied. Sebelum dilakukan penyembelihan, petugas kesehatan hewan memeriksa setiap hewan kurban. Petugas melapor semua hewan kurban dinyatakan aman dan sehat.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di sekitar kampus Unmuh Kupang. Panitia dibagi dalam beberapa tim. Ada tim yang bertugas melakukan penyembelihan. Tim lainnya di bagian pemilahan daging. Sementara sisanya melakukan pengemasan dan distribusi ke para penerima.

Farhan juga merinci empat ekor sapi merupakan sumbangan kolektif dari para jemaah masjid, dua ekor dari pihak kampus UMK, dua ekor dari pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT, seekor lagi dari Bank Syariah Indonesia, dan terakhir dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, penerima kurban diprioritaskan jemaah masjid kurang mampu dan umat Nasrani, khususnya mereka yang berada pada kelompok mahasiswa.

"Jadi mahasiswa ini tidak hanya yang muslim saja karena mayoritas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang kan hampir 80 persen adalah non muslim. Juga akan ambil bagian, selain dosen dan karyawan, tentu juga para fakir miskin yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menyebut kupon untuk menerima daging kurban juga sudah dibagikan kepada para penerima untuk ditukarkan.

"Mereka yang membutuhkan turut datang dan bisa menukarkan kupon maka kita akan bagikan daging," tambahnya.

Imam Masjid Al Ikhlas Bonipoi Kota Kupang Mahdi Salama mengaku, pihaknya telah menerima 10 ekor sapi dan 9 ekor kambing untuk hari raya idul kurban kali ini. Salah satu bantuan datang dari Wagub NTT, Johni Asadoma yang memberikan secara sukarela.

"Kami berterima kasih untuk Pak Wagub, Pak Johni Asadoma. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua," katanya terpisah.

Ketua PHBI Kota Kupang, Bustaman melaporkan data yang dihimpun hingga Selasa, setidaknya ada 864 ekor sapi dan 272 ekor kambing.

Ratusan ekor hewan kurban itu tersebar di 83 Masjid dan Mushola di Kota Kupang. Jumlah paling banyak berasa di Mushola Ash Shuffa Kecamatan Alak. Tempat ini mendapat 200 ekor sapi. (fan)

