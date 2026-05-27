Dua Ekor Sapi Kurban Idul Adha dari Prabowo Untuk Masjid Al Hidayah Nanga Lanang Manggarai Timur 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG -- Presiden RI Prabowo Subianto menyumbangkan 2 ekor sapi bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1447 H Tahun 2026 di Masjid Al Hidayah Nanga Lanang, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Dua ekor sapi kurban itu diserahkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, kepada tokoh agama muslim di masjid Al Hidayah Nanga Lanang, Rabu, 27 Mei 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan tiga pesan penting untuk masyarakat yang disampaikan oleh Wabup Tarsisius.

Pertama, daging kurban diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kedua, Idul Adha menjadi momentum untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan.

Ketiga, semangat berbagi dan gotong royong harus menjadi kekuatan dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat.

Wabup Tarsisius juga mewakili masyarakat atau umat muslim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara, serta kepada Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT atas perhatian dan dukungan kepada masyarakat Manggarai Timur.

Pada tahun 2026, Kabupaten Manggarai Timur menerima bantuan sebanyak 2 ekor sapi yang dialokasikan untuk Masjid Al Hidayah Nanga Lanang, Kecamatan Ranamese. Kedua sapi tersebut berasal dari peternak lokal Manggarai Timur dan telah melalui pemeriksaan kesehatan serta dinyatakan layak sebagai hewan kurban berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha, mempererat kebersamaan antarwarga, serta memberikan manfaat bagi peternak lokal. Kehadiran bantuan ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nilai kepedulian sosial.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Dapil Ranamese, Wakil Ketua PKK Kabupaten Manggarai Timur, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat Ranamese, Pejabat Eselon III, Kepala Desa Bea Ngencung, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (rob)

