Kejati NTT Sembelih 7 Ekor Sapi Kurban pada Iduladha 1447 H

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman kantor Kejati NTT, Kamis 28 Mei 2026.

Ketua Panitia Kurban, Haryanto, mengatakan pada perayaan Iduladha tahun ini Kejati NTT menyembelih tujuh ekor sapi kurban.

"Pada perayaan Iduladha tahun ini, Kejati NTT menyembelih sebanyak tujuh ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati NTT," ujarnya.

Ia menjelaskan, daging kurban yang telah dipotong akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk panti asuhan dan warga kurang mampu di sekitar Kota Kupang.

Adapun jajaran pimpinan yang turut berkontribusi menyerahkan hewan kurban pada tahun ini antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejati NTT Dr. Wahyu Sabrudin, S.I.P., S.H., M.H., Sesjampidum Kejaksaan Agung RI sekaligus mantan Wakajati NTT Agus Sahat S.T. Lumban Gaol, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTT Dr. Bayu Setyo Pratomo, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTT Choirun Parapat, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT Alfons G. Loe Mau, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Shirley Manutede, S.H., M.Hum.

Selain itu, Jamaah Musala Al-A'raf Kejati NTT juga turut ambil bagian dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini.

Dari hasil penyembelihan tujuh ekor sapi tersebut, panitia berhasil mengemas sekitar 300 kantong daging kurban.

Seluruh paket daging kemudian didistribusikan kepada pegawai di lingkungan Kejati NTT, anggota Forum Wartawan, serta masyarakat sekitar yang berhak menerima.

Pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga mampu mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, dan memupuk semangat toleransi antarumat beragama di Nusa Tenggara Timur. (rey)

