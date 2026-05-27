Ditjenpas NTT Salurkan Daging Qurban ke Masyarakat dan Sejumlah Panti Asuhan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan pemotongan hewan kurban berlangsung di Kantor Ditjenpas NTT sejak pukul 09.00 WITA dan melibatkan seluruh pegawai, baik Muslim maupun non-Muslim.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Cipto Edy, mengatakan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-NTT sebelumnya telah melaksanakan Sholat Idul Adha sebelum dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban.

“Pagi tadi seluruh UPT Pemasyarakatan se-NTT sudah melaksanakan Sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah hewan kurban yang dipotong di Kantor Wilayah Ditjenpas NTT tahun ini sebanyak tiga ekor sapi dan lima ekor kambing.

Sementara itu, data jumlah hewan kurban di seluruh UPT Pemasyarakatan se-NTT masih dalam proses pendataan dan rekapitulasi.

“Untuk data hewan kurban di UPT masih kami lakukan perekapan dan nanti akan kami sampaikan,” katanya.

Menurut Cipto Edy, suasana pemotongan hewan kurban di lingkungan Ditjenpas NTT berlangsung meriah karena seluruh pegawai ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pelaksanaannya cukup meriah karena diikuti seluruh pegawai, baik Muslim maupun non-Muslim. Semua ikut bergotong royong,” jelasnya.

Daging kurban yang telah dipotong kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas NTT serta sejumlah yayasan dan panti asuhan.

Beberapa yayasan dan panti asuhan yang menerima bantuan daging kurban yakni Panti Asuhan Alma Baumata, Panti Asuhan Petra Mantasi, dan Panti Asuhan Hidayatullah Batakte.

Cipto Edy berharap kegiatan kurban di lingkungan Ditjenpas NTT dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah hewan kurban yang semakin bertambah.

“Kami berharap ke depan kegiatan ini bisa lebih meriah lagi dan jumlah hewan kurbannya lebih banyak sehingga penerima manfaat daging kurban juga semakin banyak,” tuturnya. (uan)

