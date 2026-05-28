Kuota Minyak Tanah di Belu 6,1 Juta Liter per Tahun, Pemkab Bakal Cabut Izin Pelanggar Distribusi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Rine Rene Baria, ST, menegaskan kuota minyak tanah bersubsidi di wilayah Kabupaten Belu mencapai 6,194 juta liter per tahun atau setara 4.955,20 ton, dengan rata-rata distribusi sekitar 413 ton per bulan.

Di tengah besarnya alokasi tersebut, Ia memastikan akan menindak tegas penyimpangan distribusi, termasuk mencabut izin usaha pangkalan yang terbukti melanggar aturan.

Rene Baria menyampaikan pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi terus diperketat menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga di pasaran sejak beberapa pekan lalu.

Ia menjelaskan, kuota tahunan sebesar 6.194 kilo liter atau 6.194.000 liter tersebut jika dikonversi dengan berat jenis 0,8 kg per liter setara dengan 4.955.200 kilogram atau 4.955,20 ton. Dengan demikian, distribusi rata-rata per bulan mencapai sekitar 413 ton.

“Kita sudah melakukan rapat pengendalian BBM bersama pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menindaklanjuti hasil sidak Tim Pengendali Inflasi Daerah terkait kondisi di lapangan,” ujarnya, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (28/5/2026).

Rene menjelaskan dari hasil pengecekan langsung di sejumlah agen di Kecamatan Kota Atambua dan Atambua Selatan, ditemukan adanya penyimpangan jalur distribusi.

Minyak tanah bersubsidi diketahui tidak langsung disalurkan ke masyarakat, melainkan melalui pihak ketiga yang kemudian menjual kembali ke kios-kios.

“Seharusnya distribusi itu dari Pertamina ke agen, lalu ke pangkalan dan langsung ke masyarakat. Tidak boleh diperjualbelikan kembali,” tegasnya.

Praktik tersebut, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga di tingkat pengecer. "Di lapangan, minyak tanah dijual dalam botol ukuran 1,5 liter dengan harga Rp12.000 hingga Rp15.000 atau sekitar Rp10.000 per liter, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Rene Baria menegaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penerbitan dan pencabutan izin usaha, sementara pengawasan lapangan menjadi tanggung jawab camat, lurah hingga perangkat RT dan RW.

“Lurah cukup membuat laporan tertulis dilengkapi bukti foto atau video sebagai dasar bagi kami untuk mengambil tindakan,” jelasnya.

Pemkab Belu juga, kata dia, akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar distribusi kembali sesuai aturan dan harga tetap terjangkau.

Namun, jika pelanggaran masih ditemukan, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

"Saat ini, hasil lengkap sidak tengah disusun dalam laporan resmi sebagai dasar pengendalian lebih lanjut guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat," tutupnya. (gus)

