Pelaku Pencurian Hand Traktor di Babau Sempat Buron, Berhasil Dibekuk Tim Resmob Polres Kupang

Setelah sempat buron selama dua pekan, pelaku pencurian mesin hand traktor merek Kubota warna merah akhirnya berhasil dibekuk Tim Unit Resmob Satreskrim Polres Kupang, Rabu (27/5/2026).

Ringkasan Berita: Tim Resmob Polres Kupang berhasil membekuk pelaku pencurian hand traktor di Babau, Kupang Timur

Pelaku pencurian hand traktor di Babau Kabupaten Kupang sempat menjadi buronan

Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 14.40 WITA di kawasan Penfui, tepatnya di Jalan Garuda RT 005 RW 002, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Setelah sempat buron selama dua pekan, pelaku pencurian mesin hand traktor merek Kubota warna merah akhirnya berhasil dibekuk Tim Unit Resmob Satreskrim Polres Kupang, Rabu (27/5/2026).

Pelaku diketahui berinisial RHK (29), seorang tukang ojek yang berdomisili di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang.

Sementara korban dalam kasus tersebut adalah Roni Martin Mone, petani asal Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Kasus pencurian itu terjadi di area persawahan Naiheli, Kelurahan Babau. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Satreskrim Polres Kupang.

Baca juga: Tim Resmob Satreskrim Polres Kupang Ringkus Dua Pelaku Pencurian Mesin Hand Traktor di Babau

Pelaku akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 14.40 WITA di kawasan Penfui, tepatnya di Jalan Garuda RT 005 RW 002, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Kasie Humas Polres Kupang, Ipda Lalu Rohandy Hidayat, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait keberadaan pelaku yang selama ini buron.

“Pelaku sebelumnya sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Setelah mendapat informasi keberadaannya, anggota Resmob langsung bergerak dan berhasil melakukan penangkapan,” ujar Ipda Lalu Rohandy Hidayat.

Ia menjelaskan, usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Kupang untuk diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Kupang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Sekitar pukul 16.00 WITA, tim Resmob bersama pelaku menuju Mapolres Kupang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik,” tambahnya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku, termasuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pencurian mesin hand traktor tersebut. (nov)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS