BERITA POPULER: Dugaan Utang DPRD Malaka, Bupati Mabar Nyaris Jatuh Terseret Sapi, Idul Adha di NTT

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi sedang menarik sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk jamaah Masjid Baitur Rohim Lamtoro, Labuan Bajo, Rabu (27/5/2026).

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Berikut ini tersaji Berita Populer hari ini Kamis (27/5/2026), merujuk pada website Pos-Kupang.com. Berita populer adalah berita dengan pembaca terbanyak.

Sedikitnya ada lima berita populer yang menjadi perhatian pembaca yakni, Pertama, Polemik dugaan utang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka terus bergulir dan memantik reaksi dari Ketua DPRD Adrianus Bria Seran.

Kedua, Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu mengakui terjadi peningkatan sumbangan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini.

Ketiga, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi nyaris terseret saat menyerahkan sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto.

Keempat, Pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten Ende Flores (IKKEF) melakukan pertemuan dengan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Bank NTT, Rahmat Saleh.

Kelima, PLN remajakan belasan ribu kWh Meter di Sikka, Flotim dan Lembata dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H.

Simak daftar 5 berita pilihan:

1. Ketua DPRD Malaka Tegaskan APBD Tak Boleh Dipakai Bayar Dugaan Utang Sekwan

Polemik dugaan utang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka terus bergulir dan memantik perhatian publik.

Setelah muncul desakan dari berbagai pihak agar persoalan tersebut diusut tuntas, kini Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran atau yang akrab disapa ABS, akhirnya angkat bicara secara terbuka.

Dalam keterangannya yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (27/5/2026), ABS menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh digunakan untuk membayar persoalan utang yang menurutnya bukan menjadi tanggung jawab lembaga DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Malaka.

2. Meningkat, Jumlah Hewan Qurban di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu Tahun 2026

Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu, Nurdiansyah Haji Rusman mengatakan, hingga Selasa, 26 Mei 2026 malam, hewan qurban yang diterima sebanyak 28 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Panitia masih menanti pengantaran hewan qurban sampai besok sebelum pelaksanaan Salat Id.

"Ini sudah termasuk 1 ekor sumbangan dari bapak Presiden dan 1 ekor dari Pemda TTU," ujarnya, Selasa, 26 Mei 2026.