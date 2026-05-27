Polres Malaka Kawal Sholat Idul Adha 1447 H, Pastikan Umat Muslim Beribadah dengan Aman

IDUL ADHA - Personel Polres Malaka tampak sedang melakukan pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kabupaten Malaka, Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Muslim yang melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, personel Kepolisian Resor (Polres) Malaka melaksanakan pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat di wilayah Kabupaten Malaka, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malaka Nomor: Sprin/265/V/PAM.5/2026 tertanggal 26 Mei 2026 tentang pengamanan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Sejak pagi hari, personel kepolisian tampak disiagakan di berbagai titik lokasi pelaksanaan Sholat Idul Adha.

Kehadiran aparat kepolisian bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, lancar, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang mengikuti perayaan hari besar keagamaan tersebut.

Pengamanan dilakukan oleh jajaran Polres Malaka sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif selama momentum Idul Adha berlangsung.

Selain melakukan pengamanan di area pelaksanaan ibadah, petugas juga melakukan pemantauan terhadap arus kendaraan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.

Kasi Propam Polres Malaka, IPDA Mario M. Ximenes, pada kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan pengamanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Malaka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin keamanan pelaksanaan ibadah keagamaan.

Menurutnya, pengamanan dilakukan agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk tanpa rasa khawatir terhadap potensi gangguan keamanan.

“Melalui pengamanan ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah Sholat Idul Adha dengan khusyuk dan penuh rasa aman. Situasi selama kegiatan berlangsung terpantau aman, tertib, dan kondusif,” ujar IPDA Mario M. Ximenes.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Malaka untuk terus menjaga semangat toleransi antarumat beragama serta bersama-sama menciptakan suasana yang damai dan harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, perayaan hari besar keagamaan menjadi momentum penting untuk memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. (ito)

