Fraksi NasDem DPRD Malaka Dorong Pembangunan Pos Kamling di Malbar

Koordinasi pembangunan pos kamling di Pasar Hari-hari Malaka antara Kapolsek, para kepala desa, anggota DPRD Malaka, serta perwakilan Protokol Pemerintah Kabupaten Malaka, di Mapolsek Malaka Barat, Rabu (27/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mabes Polri terkait penguatan keamanan masyarakat, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Malaka, Angerius Agustinus Bria, menggandeng Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda NTT dan berkoordinasi dengan Polsek Malaka Barat untuk membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) di kawasan Pasar Hari-Hari Malaka Barat.

Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Malaka.

Program tersebut dirancang sebagai langkah konkret dalam meningkatkan pengawasan lingkungan sekaligus mencegah berbagai tindak kriminal yang belakangan mulai meresahkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan poskamling juga melibatkan enam desa di wilayah Kecamatan Malaka Barat sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat.

Koordinasi pembangunan poskamling digelar di Mapolsek Malaka Barat dan dihadiri para kepala desa, anggota DPRD Malaka, serta perwakilan Protokol Pemerintah Kabupaten Malaka.

Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Malaka, Angerius Agustinus Bria, menegaskan pembangunan poskamling di kawasan Pasar Hari-Hari Malaka Barat diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain di Kabupaten Malaka.

Menurutnya, keberadaan poskamling memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus menjadi pusat koordinasi masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

“Terkait pembangunan poskamling ini, saya minta agar dibangun di wilayah Malaka Barat sebagai contoh di Kabupaten Malaka. Poskamling ini kita bangun untuk mengatasi persoalan Kamtibmas,” ujar Angerius, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan keamanan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan ronda malam dan pengawasan lingkungan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Angerius juga mengajak seluruh kepala desa dan masyarakat untuk menjaga fasilitas yang nantinya dibangun serta mendukung keberlangsungan program tersebut.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi tugas kita bersama. Kalau masyarakat bersatu menjaga lingkungan, maka berbagai tindak kriminal bisa dicegah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

Sementara itu, Kapolsek Malaka Barat, IPDA Dony R. Alfatah, menyampaikan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan anggota DPRD Kabupaten Malaka terkait rencana pembentukan poskamling di kawasan Pasar Hari-hari Malaka Barat.