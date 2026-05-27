GMNI Soroti Tunggakan Perjalan Dinas Sekwan DPRD Malaka, Sebut Cederai Kepercayaan Publik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Kasus dugaan tunggakan pembayaran hak pihak ketiga di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka terus menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Setelah pengakuan Lily Yuliawati terkait belum dibayarkannya hak perjalanan dinas dan bon tiket sejak tahun 2022, kini kritik keras datang dari kalangan mahasiswa.

Ketua DPC GMNI Malaka, Erwin Bani, mengecam dugaan praktik pengalihan anggaran itu merupakan praktik gali lubang tutup lubang yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka.

Menurutnya, fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuka ruang pertanyaan besar mengenai tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas birokrasi.

Kecaman tersebut muncul setelah terungkap adanya hak pihak ketiga senilai Rp3,194 miliar yang diduga tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Dana yang menurut keterangan dalam persidangan seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga, justru disebut dialihkan untuk menutupi temuan keuangan tahun 2020.

Bagi GMNI Malaka, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa. Ketua organisasi mahasiswa itu menilai adanya indikasi persoalan yang lebih serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Menggunakan anggaran sah tahun 2022 untuk menutupi temuan tahun 2020 adalah bentuk penyimpangan serius. Ini bukan lagi soal administrasi biasa, tetapi sudah mengarah pada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan yang bobrok,” tegas Erwin kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (27/5/2026).

Erwin menilai hingga saat ini masyarakat juga belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai substansi temuan keuangan tahun 2020 yang disebut-sebut menjadi alasan penggunaan anggaran tahun 2022.

Menurut Erwin, publik memiliki hak untuk mengetahui secara jelas bentuk temuan tersebut, nilai kerugian yang terjadi, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Ketiadaan informasi yang terbuka justru memunculkan spekulasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Ia juga menilai pertanyaan yang diajukan Lily Yuliawati sesungguhnya mewakili keresahan publik yang lebih luas.

Baca juga: Sekretariat DPRD Malaka Diduga Belum Lunasi Tunggakan Perjalanan Dinas Rp 3,19 Miliar Sejak 2022

Jika benar terdapat pengalihan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, maka masyarakat berhak mengetahui dasar hukum maupun kebijakan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

“Ini bukan hanya persoalan Lily Yuliawati. Ini pertanyaan seluruh masyarakat Malaka. Mengapa hak pihak ketiga tidak dibayarkan? Mengapa anggaran yang sudah dicairkan justru digunakan untuk kepentingan lain?,” kata Erwin.

Selain menyoroti penggunaan anggaran, Erwin juga mengkritik mekanisme pergantian pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Malaka yang dinilai tidak diikuti penyelesaian tanggung jawab terhadap berbagai kewajiban lembaga.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau mengalihkan tanggung jawab pembayaran yang telah menjadi kewajiban institusi.