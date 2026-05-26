Satlantas Polres Malaka Gelar Pengaturan dan Imbauan Kamseltibcar Lantas di Kota Betun

KOTA BETUN - Satlantas Polres Malaka saat menggelar pengaturan, penjagaan, dan himbauan Kamseltibcar Lantas di sejumlah titik strategis seputaran Kota Betun, Selasa (26/05/2026). Nampak personel Satlantas Polres Malaka sedang melakukan apel sebelum pelaksanaan kegiatan.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Malaka melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan imbauan Kamseltibcar Lantas di sejumlah titik strategis seputaran Kota Betun, Selasa (26/05/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Malaka, IPTU Johanis Reinhard Talakua bersama delapan personel Satlantas Polres Malaka.

Adapun lokasi kegiatan meliputi depan SDK HTM Betun, Simpang Empat Toko Garuda, Simpang Empat lapangan umum kota betun, Simpang Tiga CDM, serta Simpang Empat Pasar Beiabuk yang merupakan titik aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas yang cukup padat setiap hari.

Dalam pelaksanaan tugas, personel Satlantas melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengguna jalan guna menekan angka kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Malaka.

Sasaran utama dalam kegiatan tersebut yakni pengendara roda dua dan roda empat yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, penggunaan knalpot racing, pelanggaran melawan arus, hingga pengendara yang menerobos traffic light.

Melalui pendekatan humanis, personel Satlantas mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, termasuk tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudi, tidak mengonsumsi minuman keras sebelum berkendara, serta mematuhi aturan batas kapasitas penumpang dan barang.

Petugas juga memberikan perhatian khusus terhadap pengendara roda dua agar tidak membonceng lebih dari satu orang, tidak menggunakan knalpot racing yang mengganggu kenyamanan masyarakat, serta melarang anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor.

Kasat Lantas Polres Malaka, IPTU Johanis Reinhard Talakua pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan pengaturan dan edukasi rutin itu merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. (ito)

