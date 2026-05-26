PENCEGAHAN TPPO - Kepolisian Resor Malaka saat menggelar sosialisasi terkait upaya pencegahan TPPO di Desa Fafoe, Malaka Barat, Senin (26/5/2026). Polres Malaka Gencar Melakukan Pencegahan TPPO Melalui Edukasi Calon Pekerja Migran di Desa Fafoe

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Kepolisian Resor ( Polres) Malaka ) terus memperkuat upaya Pencegahan TPPO ( Tindak Pidana Perdagangan Orang ) di wilayah Kabupaten Malaka.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan Edukasi Calon Pekerja Migran di Desa Fafoe Kabupaten Malaka NTT.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, pada Senin (25/5/2026) kemarin dipimpin langsung oleh Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M., didampingi Kapolsek Malaka Barat, IPDA Dony R. Alfatah, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Malaka, AIPDA Fransiskus Tnesi, serta sejumlah personel Polres dan Polsek Malaka Barat.

Sosialisasi itu turut dihadiri Kepala Desa Fafoe, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan 10 calon pekerja migran non-prosedural yang menjadi sasaran utama kegiatan edukasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Malaka menegaskan pentingnya masyarakat memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri, terutama ke Malaysia yang selama ini menjadi salah satu negara tujuan tenaga kerja asal Kabupaten Malaka.

Menurut AKBP Riki Ganjar Gumilar, penggunaan jalur resmi merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Ia menjelaskan bahwa pekerja yang berangkat melalui mekanisme resmi akan memperoleh berbagai hak dan perlindungan yang dijamin negara.

“Bekerja melalui jalur resmi memberikan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun keluarga,” tegas AKBP Riki Ganjar Gumilar.

Kapolres menjelaskan, pekerja migran yang mengikuti prosedur resmi akan mendapatkan pengawasan dari pemerintah, kepastian hukum selama bekerja di negara tujuan, akses terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, hingga fasilitas keberangkatan yang ditanggung oleh perusahaan penyalur resmi.

Sebaliknya, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu oknum atau calo yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal. Tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar dan proses cepat sering kali berujung pada berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, kehilangan hak-hak pekerja, hingga menjadi korban perdagangan orang.

“Jangan mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan secara instan tanpa dokumen dan prosedur yang jelas. Risiko yang dihadapi sangat besar dan dapat membahayakan keselamatan pekerja,” pesannya.

Sementara itu, Kapolsek Malaka Barat, IPDA Dony R. Alfatah, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian, maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri.

Menurutnya, koordinasi sejak awal sangat penting agar seluruh tahapan keberangkatan dapat dipastikan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari praktik perekrutan ilegal.

IPDA Dony juga meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada perdagangan orang maupun perekrutan pekerja migran secara ilegal.