Polres Malaka Mediasi Dugaan Penipuan Uang Rp140 Juta oleh oleh Kepsek SMK Santa Genovea

Pihak penyidik Polres Malaka saat mediasi pihak pengadu Yohana Muti Seran dan teradu Adriana F.L Seran di ruang penyidik Polres Malaka atas dugaan penipuan uang senilai Rp 140 juta, Selasa (26/5/2026)

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Dugaan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp140 juta yang melibatkan Kepala Sekolah SMK Santa Genoveva, Adriana F.L. Seran, dimediasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Malaka di ruang penyidikan Mapolres Malaka, Selasa (26/5/2026).

Kasus tersebut sebelumnya diadukan ke Polres Malaka oleh seorang pekerja apoteker, Yohana Muti Seran, warga Sukabi Baninin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Yohana mengaku mengalami kerugian finansial hingga ratusan juta rupiah sehingga memilih menempuh jalur hukum dengan mengadukan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan pantauan di Mapolres Malaka, proses mediasi berlangsung dengan menghadirkan kedua belah pihak.

Polisi mempertemukan pihak pengadu, Yohana Muti Seran, dan pihak teradu, Adriana F.L. Seran, untuk mencari jalan penyelesaian atas persoalan yang diadukan tersebut.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan resmi.

Kesepakatan tersebut berisi komitmen dari pihak teradu untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak pengadu dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

Usai mengikuti proses mediasi, Yohana Muti Seran menyampaikan bahwa dirinya menerima hasil kesepakatan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian.

Menurutnya, pihak teradu diberikan waktu selama satu bulan untuk mengembalikan dana yang menjadi pokok persoalan dalam aduan tersebut.

"Kami tadi sudah bersepakat bahwa pihak teradu akan mengembalikan kerugian saya pada bulan depan. Saya diberikan waktu satu bulan untuk menunggu pengembalian tersebut," ujar Yohana kepada POS-KUPANG.COM.

Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut telah dicatat secara resmi dalam surat pernyataan yang ditandatangani dalam proses mediasi di Mapolres Malaka. Berdasarkan isi kesepakatan, pengembalian dana dijadwalkan dilakukan pada 26 Juni 2026.

"Jadi tadi dalam surat pernyataan itu sudah jelas bahwa pengembalian akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026 di Mapolres Malaka," katanya.

Meski telah mencapai kesepakatan, Yohana berharap komitmen yang telah dibuat dapat dipenuhi tepat waktu oleh pihak teradu. Ia menginginkan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik sesuai hasil mediasi yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, kepastian pengembalian dana sesuai jadwal yang telah ditetapkan menjadi langkah penting untuk mengakhiri sengketa yang selama ini bergulir. Dengan adanya surat pernyataan resmi yang difasilitasi kepolisian, ia berharap kedua belah pihak dapat mematuhi seluruh isi kesepakatan sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum berikutnya.