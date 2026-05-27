Polres Rote Ndao Sembelih 5 Sapi dan 8 Kambing Kurban, Kapolres: Semoga Jadi Berkat

Usai pelaksanaan Sholat Iduladha 1447 Hijriah, jajaran Polres Rote Ndao melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Polres

Editor: OMDSMY Novemy Leo
zoom-inlihat foto Polres Rote Ndao Sembelih 5 Sapi dan 8 Kambing Kurban, Kapolres: Semoga Jadi Berkat
POS-KUPANG.COM/MARIO TETI 
KURBAN - Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono menyerahkan sapi kurbannya kepada Ustadz Sofyan untuk didoakan dan disembelih, Rabu (27/5/2026)  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Usai pelaksanaan Sholat Iduladha 1447 Hijriah, jajaran Polres Rote Ndao melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Mapolres Rote Ndao, Rabu (27/5/2026).

Penyembelihan hewan kurban dipimpin oleh Ustadz Sofyan dan disaksikan personel serta panitia kurban.

Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono mengatakan kegiatan kurban tersebut menjadi agenda rutin Polres Rote Ndao setiap perayaan Hari Raya Iduladha. 

Tahun ini merupakan kali ketiga dirinya mengikuti pelaksanaan Iduladha bersama jajaran Polres Rote Ndao sejak bertugas di Negeri Sejuta Lontar.

"Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan merayakan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Setelah Salat Iduladha, kita kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ibadah dan kepedulian kepada sesama," tutur AKBP Mardiono.

Ia mengajak seluruh personel dan panitia memaknai Iduladha dengan semangat berbagi dan sukacita bersama masyarakat. 

Ditegaskannya, proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban harus dilakukan secara tertib, teliti dan penuh tanggung jawab agar amanah para pekurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang telah terdata.

"Kita tuntaskan amanah ini dengan baik. Distribusi kurban harus tertib dan teliti. Niatkan semua pekerjaan ini sebagai ibadah," pesan AKBP Mardiono.

Ia juga mengingatkan panitia agar berhati-hati saat proses penyembelihan karena menggunakan senjata tajam. 

AKBP Mardiono berharap seluruh hewan kurban yang disembelih dapat membawa manfaat dan menjadi berkah bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan sapi dan kambing yang dikurbankan ini menjadi berkat bagi banyak orang," ucapnya.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Rote Ndao, Kompol Bambang Hartoyo melaporkan jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak lima ekor sapi dan delapan ekor kambing.

Ia menjelaskan, lima ekor sapi tersebut berasal dari sumbangan jamaah Muslim Polres Rote Ndao, termasuk satu ekor sapi dari Kapolres Rote Ndao dan satu ekor dari Kasi Keuangan Polres Rote Ndao, sedangkan sisanya berasal dari personel Muslim lainnya di lingkungan Polres Rote Ndao.

Daging kurban, kata dia, selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang telah terdata sebagai penerima manfaat. (rio)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait:#Idul Adha 2026
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

