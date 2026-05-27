Sikka Terkini
Pemkab Sikka Raih Opini WTP dari BPK RI
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 diterima Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago
Ringkasan Berita:
- Pemerintah Kabupaten Sikka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2025
- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 diterima Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto
POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Pemerintah Kabupaten Sikka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 diterima Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, Selasa 26 Mei 2026.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, mengatakan WTP ini menunjukan komitmen Pemkab Sikka untk tetap profesional, transparan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah.
"WTP ini menunjukan komitmen kami untk tetap profesional,transparan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya saat dihubungi.
Ia pun menyampaikan rasa bangga terhadap kinerja Pemkab Sikka yang telah berhasil mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Kisah Perjuangan Warga Wukur Sikka Lewati Jalan Terjal dan Curam:Yang Sakit & Hamil Terpaksa Ditandu
Tak lupa, dia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sikka yang telah berkontribusi dalam mencapai prestasi luar biasa ini.
Oleh karena itu, dia berpesan agar kerja sama, kekompakan, dan soliditas yang telah terbangun ini terus ditingkatkan ke depan. (awk)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS
Sikka Terkini
Pemkab Sikka
Kabupaten Sikka
Bupati Sikka
Juventus Prima Yoris Kago
WTP
BPK RI
POS-KUPANG.COM
|Kisah Perjuangan Warga Wukur Sikka Lewati Jalan Terjal dan Curam:Yang Sakit & Hamil Terpaksa Ditandu
|Jelang Perayaan Komuni Suci Pertama, Wakil Bupati Sikka Imbau Warga Tidak Membuat Pesta Berlebihan
|Pedagang Pisang Asal Lembata Raup Keuntungan di Pasar Alok Maumere
|Satreskrim Polres Sikka Amankan 400 liter BBM Jenis Solar, Hendak Dikirim ke Sulawesi Selatan
|Jelang Iduladha, Harga Sayuran dan Rempah-rempah Alami Kenaikan
Komentar