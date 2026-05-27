Pemkab Sikka Raih Opini WTP dari BPK RI

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 diterima Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago

Editor: Eflin Rote
zoom-in Pemkab Sikka Raih Opini WTP dari BPK RI
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 dari BPK RI, Selasa 26 Mei 2026. 
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Pemerintah Kabupaten Sikka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2025. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 diterima Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dan Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, Selasa 26 Mei 2026.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, mengatakan WTP ini menunjukan komitmen Pemkab Sikka untk tetap profesional, transparan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah.

"WTP ini menunjukan komitmen kami untk tetap profesional,transparan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya saat dihubungi.

Ia pun menyampaikan rasa bangga terhadap kinerja Pemkab Sikka yang telah berhasil mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tak lupa, dia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sikka yang telah berkontribusi dalam mencapai prestasi luar biasa ini. 

Oleh karena itu, dia berpesan agar kerja sama, kekompakan, dan soliditas yang telah terbangun ini terus ditingkatkan ke depan. (awk)

