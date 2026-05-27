Dua Ekor Sapi Bantuan Presiden di Bajawa NTT Bobot 1 Ton Hasil Inseminasi Peternak Lokal

Dua ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto jenis Limosin dan Simental hasil Inseminasi oleh peternak lokal saat serahkan kepada pengurus Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Selasa 27 Mei 2026.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Dua ekor sapi bantuan Presiden Prabowo untuk umat muslim di Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, bobot 1 ton lebih. Sapi jenis lumosin ini hasil inseminasi buatan (IB) peternak lokal.

Penyerahan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Ngada. Hadir mewakili Bupati Ngada Asisten 3 Setda Ngada drh. A. M. Felisitas Killa.Dua ekor sapi ini diterima resmi oleh Dewan Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Selasa (27/05/2026).

Pengurus Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Nuryadin, dalam laporannya mengatakan, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan dua ekor dengan bobot 1 ton lebih.

Yadin mengatakan, total target penerima yang telah disiapkan ada 1.500 kantong. Adapun jumlah sapi kurban yang masuk ada 12 ekor dari sumbangan umat, 2 ekor bantuan Presiden Prabowo, dari Polres Ngada 1 ekor dan kambing 9 ekor.

Yadin menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten, tokoh publik, tokoh lintas agama yang telah mendukung rangkaian pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 dari malam takbiran hingga sholat Id.

“Terima kasih kepada pemerintah, tokoh umat yang telah mendukung rangkaian Idul Adha tahun 2026, sehingga berjalan dengan lancar,” ujar Yadin.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Peternakan Kabuapten Ngada drh. A. M. Felisitas Killa, jenis sapi bantuan presiden ini total bobot 1 ton lebih. Jenis sapi Limosin dan Simental ini hasil Inseminasi peternak lokal.

“Bantuan ini dua ekor dengan bobot di atas 500 sehingga total 1 ton lebih. Sapi ini hasil inseminasi buatan dari Kabuapten Ngada oleh ternak-ternak kita,” ujar Silla.

Adapun pelaksana Hari Raya Iduladha 1447 H di Masjid Agung Al Quraba Baiturrahman Bajawa, Kabupaten Ngada berjalan dengan khusyuk. Ratusan umat muslim memadati area dalam hingga halaman luar masjid. (cha)

