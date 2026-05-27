Meningkat, Jumlah Hewan Qurban di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu Tahun 2026

PANITIA - Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu saat menyampaikan pernyataan tentang jumlah hewan qurban, Selasa, 26 Mei 2026

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon



POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu, Nurdiansyah Haji Rusman mengatakan, hingga Selasa, 26 Mei 2026 malam, hewan qurban yang diterima sebanyak 28 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Panitia masih menanti pengantaran hewan qurban sampai besok sebelum pelaksanaan Salat Id.

"Ini sudah termasuk 1 ekor sumbangan dari bapak Presiden dan 1 ekor dari Pemda TTU," ujarnya, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Salat Id di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu dilaksanakan pada pukul 07.00 WITA. Panitia masih menanti pengantaran hewan qurban sebelum Salat Id.

Pada tahun 2026 ini, kata Nurdiansyah, jumlah hewan qurban Perayaan Hari Raya Idul Adha mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu.

Pada tahun 2025 lalu, jumlah hewan qurban di Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu yakni sapi sebanyak 24 ekor dan kambing 53 ekor.

Ia menjelaskan, Pemda TTU menyalurkan sebanyak 1 ekor sapi kepada Panitia Hewan Qurban Masjid Agung Nurul Fallah Kefamenanu. Panitia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dari Bupati dan Wakil Bupati TTU.

Dikatakan Nurdiansyah, daging qurban akan dibagikan kepada Kaum Dhuafa dan anak-anak yatim, jemaah masjid dan masyarakat sekitar. (bbr)

