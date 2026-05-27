Sholat Idul Adha di Lapangan Kota Baru Maumere Bawa Pesan Persatuan Antar Umat Beragama

SHOLAD- Ribuan umat muslim mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kota Baru Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/5/2026) pagi.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE - Ribuan umat muslim mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kota Baru Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rabu 27 Mei 2026 pagi.

Lokasi Sholat Idul Adha ini berhadapan langsung Gereja GMIT Kalvari Maumere. Lokasi ini sering digunakan umat muslim saat perayaan hari besar umat muslim di Kabupaten Sikka.

Umat muslim tanpak khusuk mengikuti sholat Idul Adha yang dipimpin Imam Shalat Idul Adha, Ustad Haji La Iluh, Imam Masjid dari Kota Uneng dan Khotib,Ustad Abdul Azis.

Ketua II Persatuan Hari Besar IsIam (PHBI) Sikka, Haji Amir Djonu, mengatakan sesama umat beragama agar jangan saling menyalahkan, akan tetapi harus bersatu apapun agamanya untuk membangun Kabupaten Sikka.

"Garis besar dari isi khotbah tadi adalah kita harus bersatu, apapun agamanya, keyakinan, sebagai manusia kita harus bersatu, kalau kita satu, Sikka ini bisa kita bangun, " Ujarnya.

Kata dia, Idula Adha merekat kembali persatuan dan kesatuan antar umat beragama yang ditandai dengan daging kurban akan dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga dekat non muslim.

"Intinya Idul Adha merekat kembali kita semua, apapun sukunya, apapun agamanya, karena kurban bukan hanya dibagi kepada fakir miskin umat muslim, tetapi tetangga dekat akan dibagi, " jelasnya.

Perayaan Idul Adha di Kabupaten Sikka, umat muslim berkurban 214 ekor sapi dan 99 ekor kambing, apabila diuangkan senilai 2 miliar lebih. (awk)

