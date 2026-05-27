Wabup Belu Serahkan Sapi Kurban Presiden di Masjid Al-Ikhlas Halilulik, Jemaah Diajak Jaga Toleransi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto di Masjid Al-Ikhlas Halilulik, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Rabu (27/6/2026). Wabup mengajak jemaah untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, serta toleransi antarumat beragama.

Sapi kurban jenis brahman dengan bobot mencapai 817 kilogram itu diterima langsung oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Halilulik, Sultan Hafid, bersama pengurus masjid.

Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menyampaikan Idul Adha 1447 H mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya menjaga hubungan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Ia menekankan keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Belu, harus dijaga dengan semangat toleransi dan saling menghormati. Pemerintah berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat persaudaraan antarumat beragama.

“Kami berharap bantuan ini dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat penerima serta memperkuat tali persaudaraan di Kabupaten Belu,” ujarnya.

Vicente juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran hingga pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan dengan baik dan tertib.

Ia juga menyampaikan sapi kurban bantuan Presiden tersebut berasal dari peternak lokal di Kabupaten Belu, yang dinilai sebagai kemajuan positif bagi daerah.

Menurutnya, ke depan diharapkan seluruh kebutuhan hewan kurban dapat dipenuhi dari dalam daerah sendiri, sehingga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Ini langkah yang sangat baik. Kita berharap ke depan tidak lagi bergantung dari luar daerah, tetapi bisa memaksimalkan potensi lokal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Halilulik, Sultan Hafid, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga sekitar masjid.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran hewan kurban tersebut sangat dinantikan masyarakat dan diyakini akan memberikan manfaat luas bagi warga yang membutuhkan.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat dinantikan dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat kami,” ungkapnya.