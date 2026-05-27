Hikmah Iduladha: Meneladani Kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Laporan POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Syamsudin, khatib atau penceramah dalam salat Iduladha 1447 Hijriah di Lapangan Pahlawan Waingapu, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur mengatakan, ada tiga hikmah yang dapat dipetik dalam perayaan ini.

Dia mengatakan, Iduladha adalah perayaan yang mengingatkan umat untuk berkurban.

Syamsudin mengutip kitab suci umat Islam menyampaikan, “barang siapa yang mempunyai kemampuan berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat salat kami”.

Pelaksanaan kurban yang dilakukan umat Islam kata dia, selain bentuk kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah, juga sebagai upaya pendekatan diri kepada-Nya yang memiliki hikmah dan berdampak kemaslahatan bagi umat manusia.

Pertama, dengan berkurban lanjut dia, umat Islam akan meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihimas Salam dalam menerima cobaan dan ujian.

“Hikmat yang kita bisa petik adalah meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihimas Salam dalam menerima cobaan dan ujian,” katanya.

Kedua, berkurban akan menumbuhkan sifat kedermawanan, saling membantu, saling memberi kasih sayang dan terbinanya solidaritas sosial di kalangan umat Islam.

Ketiga, berkurban akan menumbuhkan semangat berkorban di kalangan kaum muslimin.

“Menumbuhkan semangat berkorban di kalangan kaum muslimin pada khususnya,” tambahnya.

Ribuan Umat Hadir Salat Iduladha

Ribuan umat Muslim di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah tahun 2026 di Lapangan Pahlawan, Rabu (27/5/2026).

Disaksikan Pos Kupang, ribuan umat memadati lapangan seluas arena sepak bola itu. Karena penuh, sebagian besar kaum muslimin menggelar sajadah di atas jalan raya.

Salat itu dijadwalkan mulai pukul 06.30 Wita, tetapi sejumlah panitia pelaksana sudah mulai melakukan persiapan pada pukul 05.00 Wita. (dim)

