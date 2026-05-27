IKKEF dan Bank NTT Bangun Kolaborasi Sosial-Ekonomi, Dorong Pelaku UMKM Ende Naik Kelas

Suasana pertemuan pengurus IKKEF Kupang dan Direktur Umum Bank NTT di Kupang pada Senin (25/5/2026).

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengurus Ikatan Keluarga Kabupaten Ende Flores (IKKEF) melakukan pertemuan dengan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Bank NTT, Rahmat Saleh.

Dalam pertemuan yang berlangsung Senin (25/5/2026) sore itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama di bidang sosial dan ekonomi bagi masyarakat Ende di Kota Kupang dan sekitarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi antara organisasi paguyuban daerah dengan lembaga keuangan daerah untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Ende yang berdomisili di Kota Kupang.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Harian IKKEF, Agung H. Riwu, Wakil Ketua IKKEF, H. Ajhar Jowe, serta Sekretaris Jenderal IKKEF, Agustinus Nagi.

Wakil Ketua Umum IKKEF, H. Ajhar Jowe, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi para pelaku usaha anggota IKKEF agar memperoleh akses pendampingan dan pembiayaan, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Banyak pelaku usaha kita memiliki potensi, tetapi masih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan usaha dan akses permodalan. Karena itu, setelah pertemuan ini, pengurus IKKEF akan melakukan pendataan dan mengumpulkan para pelaku usaha untuk dibekali serta didampingi sesuai standar dan aturan lembaga keuangan,” ujarnya.

Menurut Ajhar, IKKEF tidak hanya hadir sebagai wadah kekeluargaan masyarakat Ende di perantauan, tetapi juga terus mengembangkan program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang menyentuh kebutuhan anggota. Selama ini IKKEF aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan kemanusiaan, serta penguatan jejaring usaha antaranggota.

Sementara itu, Rahmat Saleh menegaskan Bank NTT siap mendukung pengembangan UMKM melalui skema pembiayaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Bank NTT sebagai lembaga penyalur KUR siap bekerja sama dengan IKKEF untuk mendukung pelaku usaha agar berkembang lebih baik, tertib administrasi, dan mampu naik kelas,” katanya.

Ia menjelaskan, pendampingan terhadap UMKM menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal. Selain akses permodalan, pelaku usaha juga perlu diperkuat dari sisi manajemen usaha, literasi keuangan, hingga kemampuan membaca peluang pasar.

Kerja sama tersebut dinilai sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM lokal agar mampu bersaing dan naik kelas. Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan komunitas masyarakat, dalam membuka akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil.

Melalui kolaborasi ini, IKKEF dan Bank NTT berharap semakin banyak pelaku usaha asal Ende dapat berkembang secara profesional, mandiri, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Kupang maupun di NTT secara umum. (*)

