Wakil Bupati TTS Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo di Masjid Al Ikhlas SoE

Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto, di Masjid Al Ikhlas SoE, pada Selasa (26/5/2026). 

Bantuan hewan kurban yang diserahkan adalah sapi dengan bobot 829 kilogram berusia empat tahun delapan bulan.

Sapi jumbo ini berjenis jantan Angus Aberden, dan dibeli di Desa Obesi, Kecamatan Mollo Utara seharga Rp 75 juta.

Hadir mendampingi Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Ketua MUI Kabupaten TTS, Imam dan pengurus Masjid serta Panitia Kurban.

Dinas Peternakan juga menyediakan 15 tim pemeriksaan hewan yang terbagi di 13 kecamatan antara lain Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Kie, Kecamatan Amanuban Timur dan Kecamatan Fatukopa.

Pemeriksaan hewan kurban dilaksanakan Dinas peternakan selama dua hari yaitu, tanggal 27 dan 28 Mei 2026 di setiap Masjid yang berada di masing-masing kecamatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan seluruh masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat TTS, khususnya umat Muslim.

"Penyerahan hewan kurban ini merupakan wujud nyata kehadiran Negara dalam merawat kerukunan, kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kabupaten TTS," ungkapnya. 

Ia mendorong agar momentum Iduladha 1446 Hijriah ini, hendaknya menjadi pengingat akan nilai-nilai keikhlasan, ketaatan, pengorbanan dan kepedulian sosial. 

"Pemerintаh Kabupaten TTS berkomitmen untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Semoga hewan kurban yang diserahkan hari ini dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas," jelasnya. 

Ia percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, sehingga kegiatan seperti ini, semangat toleransi, saling menghormati dan gotong royong di Kabupaten Timor Tengah Selatan semakin kuat.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay menegaskan kepada masyarakat agar menjaga persatuan dan mendukung program-program pemerintah untuk membangun Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sejahtera, aman dan damai. (any)

[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
