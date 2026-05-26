Mantan Rektor Undana Dilantik jadi Komisaris PT Kawasan Industri Bolok Milik Pemprov NTT 

PELANTIKAN - Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada PT KIB, Bank NTT, dan PT Flobamor melantik jajaran Komisaris dan Direksi masa bakti 2026-2031. Mereka mengelola BUMD Pemprov NTT itu dalam lima tahun kedepan, Selasa, (26/5/2026) di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT.

Ringkasan Berita: Mantan Rektor Undana Prof Fredrik L Benu dilantik jadi Komisaris PT Kawasan Industri Bolok milik Pemprov NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mantan Rektor Undana, Prof Fredrik L Benu dilantik menjadi Komisaris Independen PT Kawasan Industri Bolok (KIB).

Prof Fredrik L Benu menduduki jabatan Komisaris pada salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi NTT itu.

Adapun pelantikan Komisaris dan Direksi PT KIB berlangsung di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Selasa (26/5/2026) oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Prof Fredrik L Benu dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT nomor 187/KEP/HK/2026 tentang pengangkatan Prof Fredrik L Benu sebagai Komisaris Independen PT Kawasan Industri Bolok (KIB).

"Masa bakti 25 Mei 2026 sampai 24 Mei 2030. Melakukan pengawasan pada kebijakan pada perseroan untuk kepentingan perseroan," ucap pembaca SK pengangkatan.

Selain Prof Fredrik L Benu, PT KIB 188/KEP/HK/2026 tentang pengangkatan Daniel Tonu sebagai Komisaris Independen PT KIB.

Gubernur NTT juga menetapkan SK nomor 189/KEP/HK/2026 tentang pengangkatan Rusyanto Nehemia Constatin Hiskia, S.TP sebagai Direktur Utama PT KIB, sejak Mei 2026 hingga 2031.

Ia bertugas melaksanakan posisinya sebagai Direktur Utama dan menaati batasan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam SK nomor 190/KEP/HK/2026 mengangkat Kretisana Jagi, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional, PT KIB. Tugasnya adalah pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Keputusan Gubernur NTT lainnya dalam SK nomor 180/KEP/HK/2026 yang mengangkat Samuel Halundaka PT Flobamor. SK nomor 181/KEP/HK/2026 mengangkat Sonny Supersemar Pellokila sebagai Komisaris independen PT Flobamor.

Melki menetapkan SK nomor 182/KEP/HK/2026 yang mengangkat Dr. Dominggus Elcid Li sebagai Direktur Utama PT Flobamor.

SK lainnya adalah nomor 183/KEP/HK/2026 mengangkat Maxi Julians Rihi Dara, ST, MEMD sebagai Calon Direktur Keuangan dan Operasional PT Flobamor

Kemudian, SK nomor 184/KEP/HK/2026 mengangkat Leonardo Adiyanto Waleng, ST sebagai Direktur Pengembangan Ekonomi Kerakyatan PT Flobamor.