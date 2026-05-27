Idul Adha 2026, Wabup Rangga Kaka Serahkan Empat Ekor Sapi Ke Empat Mesjid Di Sumba Barat Daya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM,TAMBOLAKA - Menjelang hari raya Idul Adha 2026, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P menyerahkan bantuan empat ekor sapi kepada umat muslim di empat mesjid di Sumba Barat Daya.

Penyerahan bantun tersebut berlangsung di lopo rumah jabatan Bupati Sumba Barat, Selasa 26 Mei 2026.

Bantuan empat ekor sapi tersebut terdiri bantuan Presiden RI Prabowo Subianto satu ekor untuk umat muslim di mesjid Waikelo dan bantuan satu ekor sapi dari Gubernur NTT untuk umat muslim di mesjid Ketewel di Kecamatan Loura. Selanjutnya bantuan dua ekor sapi dari pemerintah Sumba Barat Daya untuk umat muslim di mesjid Alfalah Waitabula dan umat muslim di mesjid Pero di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P dalam sambutannya mengatakan pada perayaan Idul Adha kali ini pemerintah Sumba Barat Daya menyerahkan 4 ekor sapi kepada umat muslim diempat mesjid di Sumba Barat Daya. Bantuan itu terdiri bantuan satu ekor sapi dari Presiden Prabowo untuk umat muslim di mesjid Waikelo, bantuan satu ekor dari Gubernur NTT untuk umat muslim di mesjid Ketewel, bantuan dua ekor sapi dari pemerintah Sumba Barat Daya untuk umat muslim mesjid.Al Falah Waitbula dan mesjid Pero di Pero, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

Kehadiran pemerintah ini adalah untuk bersedekah. Karena itu melalu8 momen berharga saya berpesan agar panitia kurban dapat menyalurkan daging kurban tepat sasaran. Utamakan masyarakat dan umat kita yang benar-benar membutuhkan, seperti para janda dan fakir miskin," pesannya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat Daya terus merawat kedamaian dan memperkokoh kerukunan beragama demi kebaikan.bersama ke depan. (*)

