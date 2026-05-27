Rabu, 27 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Idul Adha 2026

Idul Adha 2026, Wabup Rangga Kaka Serahkan Empat Ekor Sapi Ke Empat Mesjid Di Sumba Barat Daya

Jelang Hari Raya Idul Adha, Wabup Rangga Kaka serahkan empat ekor sapi ke  empat masjid di Sumba Barat Daya

Tayang:
Penulis: Petrus Piter | Editor: Adiana Ahmad
zoom-inlihat foto Idul Adha 2026, Wabup Rangga Kaka Serahkan Empat Ekor Sapi Ke Empat Mesjid Di Sumba Barat Daya
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER/Petrus Piter
SAPI KURBAN - Wabup SBD, Dominikus.Alphawan Rangga Kaka menyerahkan 4 ekor.sapi kepada umat muslim. Jelang Idul Adha 2026, Wabup Rangga Kaka serahkan 4 ekor sapi kepada 4 Masjid di Sumba Barat Daya. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM,TAMBOLAKA - Menjelang hari raya Idul Adha 2026, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P menyerahkan bantuan empat ekor sapi kepada umat muslim di empat mesjid di Sumba Barat Daya.

Penyerahan bantun tersebut berlangsung di lopo rumah jabatan Bupati Sumba Barat, Selasa 26 Mei 2026.

Bantuan empat ekor sapi tersebut terdiri bantuan Presiden RI Prabowo Subianto  satu ekor untuk umat muslim di mesjid Waikelo dan bantuan satu ekor sapi dari Gubernur NTT untuk umat muslim di mesjid Ketewel di Kecamatan Loura. Selanjutnya bantuan dua ekor sapi dari pemerintah Sumba Barat Daya untuk umat muslim di mesjid Alfalah Waitabula dan umat muslim di mesjid Pero di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P dalam sambutannya mengatakan  pada perayaan Idul Adha kali ini pemerintah Sumba Barat Daya menyerahkan 4 ekor sapi kepada umat muslim diempat mesjid di Sumba Barat Daya. Bantuan itu terdiri bantuan satu ekor sapi dari Presiden Prabowo untuk umat muslim di mesjid Waikelo, bantuan satu ekor dari Gubernur NTT untuk umat muslim di mesjid Ketewel, bantuan dua ekor sapi dari pemerintah Sumba Barat Daya untuk umat muslim mesjid.Al Falah Waitbula dan mesjid Pero di Pero, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya.

Baca juga: Tata Cara Salat Idul Adha: Niat, Gerakan dan Bacaan, Doa, serta Sunah yang Dianjurkan

Kehadiran pemerintah ini adalah untuk bersedekah.  Karena itu melalu8 momen berharga saya berpesan agar  panitia kurban dapat menyalurkan daging kurban  tepat sasaran. Utamakan masyarakat dan umat kita yang benar-benar membutuhkan, seperti para janda dan fakir miskin," pesannya.

Ia mengajak seluruh  masyarakat Sumba Barat Daya terus merawat kedamaian dan memperkokoh kerukunan beragama demi kebaikan.bersama ke depan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Tags
Sumba Barat Daya Terkini
Idul Adha 2026
Wabup Rangga Kaka
empat ekor sapi
empat masjid di Sumba Barat Daya
POS-KUPANG.COM
Wakil Bupati Sumba Barat Daya
Dominikus Alphawan Rangga Kaka
Baca Juga
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan