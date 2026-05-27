Masjid Al-Muhtadin Noelbaki Siapkan 23 Hewan Kurban, Ratusan Jemaah Ikut Salat Idul Adha

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Masjid Al-Muhtadin Noelbaki Kabupaten Kupang menyiapkan 23 hewan kurban yang terdiri dari 12 ekor sapi dan 11 ekor kambing.

Hewan kurban ini berasal dari masyarakat dan para donatur dari berbagai daerah. Diperkirakan sekitar 200 jemaah mengikuti salat Id yang dimulai pukul 06.30 wita, Rabu (27/5/2026).

Koordinator Lapangan Panitia Kurban, Marcelino Guterres, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan ibadah hingga pembagian daging kurban telah dilakukan beberapa hari terakhir.

“Jamaah yang terkumpul sekitar 200-an lebih. Setelah salat nanti langsung dilakukan penyembelihan hewan kurban,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (26/5/2026).

Proses penyembelihan direncanakan berlangsung selama dua hari agar pembagian daging kepada masyarakat dapat berjalan tertib dan merata.

Panitia juga telah mendata sebanyak 458 penerima daging kurban yang tersebar di Noelbaki, Desa Tanah Merah, Desa Oebelo hingga Dusun Air Sagu.

“Untuk masyarakat muslim lalu teman-teman, tetangga dan komunitas di wilayah sekitar nanti semua akan dibagikan,” katanya.

Ia menjelaskan, jemaah sekitar yang mengikuti salat Idul Adha berasal dari berbagai latar belakang daerah seperti Jawa, Ende hingga Dili sehingga suasana kebersamaan dan toleransi sangat terasa dalam perayaan tahun ini.

Tak hanya itu, pengamanan kegiatan juga melibatkan masyarakat lintas agama bersama aparat kepolisian dari Polsek Babau dan Polsek Kupang Tengah.

“Harapan kami semua kegiatan berjalan lancar sesuai rencana dan tidak ada hambatan apa pun,” tambah Marcelino.

Sementara itu, penjaga Masjid Al-Muhtadin Noelbaki, Leo Samidi, mengatakan berbagai perlengkapan ibadah dan kebutuhan teknis penyembelihan hewan kurban telah dipersiapkan panitia.

Menurutnya, sebelum proses pemotongan dilakukan, panitia akan menggelar musyawarah singkat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai syariat Islam.

“Alat-alat untuk ibadah sudah disiapkan semua. Sebelum pemotongan nanti ada musyawarah lagi supaya pelaksanaannya sesuai cara yang halal dan berjalan maksimal,” ujarnya. (nov)

