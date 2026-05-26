Breaking News
Total 115 Hewan Kurban Disalurkan POLDA NTT, Sambut Iduladha 1447 H
Selasa, 26 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

NTT Terkini

Total 115 Hewan Kurban Disalurkan POLDA NTT, Sambut Iduladha 1447 H

Ia menilai semangat solidaritas sosial sangat penting untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Tayang:
Editor: Oby Lewanmeru
zoom-inlihat foto Total 115 Hewan Kurban Disalurkan POLDA NTT, Sambut Iduladha 1447 H
POS-KUPANG.COM/HO
Kapolda NTT Rudi Darmoko 
Ringkasan Berita:
  • Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh Polres jajaran akan menyalurkan sebanyak 115 hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah di NTT
  • Total hewan kurban yang akan disalurkan terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing
  • Kegiatan tersebut sejalan dengan semangat “NTT Penuh Kasih” yang terus digaungkan Polda NTT dalam membangun pendekatan humanis kepada masyarakat

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah Tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh Polres jajaran akan menyalurkan sebanyak 115 hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah di NTT, Rabu (27/5/2026).

Hal itu disampaikan Kapolda NTT, Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT, Henry Novika Chandra, di Mapolda NTT, Selasa (26/5/2026).

Kabid Humas menjelaskan, total hewan kurban yang akan disalurkan terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, Polda NTT menyerahkan 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing, sedangkan Polres jajaran menyalurkan 61 ekor sapi dan 27 ekor kambing kepada masyarakat.

“Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial keagamaan,” ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Baca juga: Ditresnarkoba Polda NTT Bongkar Jaringan Obat Keras Ilegal, Puluhan Ribu Butir Disita dari Jakarta

Menurutnya, momentum Iduladha menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan.

Ia menilai semangat solidaritas sosial sangat penting untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Melalui momentum Iduladha ini, kami berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan solidaritas sosial semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” lanjutnya.

Kabid Humas juga menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat “NTT Penuh Kasih” yang terus digaungkan Polda NTT dalam membangun pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Polda NTT berkomitmen untuk terus membangun nilai toleransi, persaudaraan, dan kepedulian antar sesama sehingga keberadaan Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Rencananya, hewan kurban tersebut akan disalurkan ke masjid, pondok pesantren, yayasan sosial, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di NTT. (uge)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Tags
hewan kurban
Polda NTT
Humas Polda NTT
Kapolda NTT
Rudi Darmoko
Henry Novika Chandra
POS-KUPANG.COM
Hari Raya Iduladha
Baca Juga
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan