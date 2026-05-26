Total 115 Hewan Kurban Disalurkan POLDA NTT, Sambut Iduladha 1447 H

Ringkasan Berita: Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh Polres jajaran akan menyalurkan sebanyak 115 hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah di NTT

Total hewan kurban yang akan disalurkan terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing

Kegiatan tersebut sejalan dengan semangat “NTT Penuh Kasih” yang terus digaungkan Polda NTT dalam membangun pendekatan humanis kepada masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah Tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh Polres jajaran akan menyalurkan sebanyak 115 hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah di NTT, Rabu (27/5/2026).

Hal itu disampaikan Kapolda NTT, Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT, Henry Novika Chandra, di Mapolda NTT, Selasa (26/5/2026).

Kabid Humas menjelaskan, total hewan kurban yang akan disalurkan terdiri dari 81 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, Polda NTT menyerahkan 20 ekor sapi dan 7 ekor kambing, sedangkan Polres jajaran menyalurkan 61 ekor sapi dan 27 ekor kambing kepada masyarakat.

“Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial keagamaan,” ujar Kombes Pol Henry Novika Chandra.

Menurutnya, momentum Iduladha menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan.

Ia menilai semangat solidaritas sosial sangat penting untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Melalui momentum Iduladha ini, kami berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan solidaritas sosial semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” lanjutnya.

Kabid Humas juga menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat “NTT Penuh Kasih” yang terus digaungkan Polda NTT dalam membangun pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Polda NTT berkomitmen untuk terus membangun nilai toleransi, persaudaraan, dan kepedulian antar sesama sehingga keberadaan Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Rencananya, hewan kurban tersebut akan disalurkan ke masjid, pondok pesantren, yayasan sosial, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah di NTT. (uge)

