Berat Sapi Kurban Presiden Prabowo di Masjid Al-Ikhlas Halilulik Capai 817 Kg

Satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Masjid Al-Ikhlas Halilulik, Kabupaten Belu. Sapi kurban jenis Brahman tersebut memiliki bobot mencapai 817 kilogram. Selasa (26/5/2026).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Jelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Masjid Al-Ikhlas Halilulik di Kabupaten Belu telah menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sapi kurban jenis Brahman tersebut memiliki bobot mencapai 817 kilogram dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang diterima panitia tahun ini.

Panitia kurban Masjid Al-Ikhlas, Muhammad Nurrasyd, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat, khususnya jemaah di Halilulik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan sapi kurban untuk jemaah di Masjid Al-Ikhlas Halilulik,” ujarnya, saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Selasa (26/5/2026) .

Ia menjelaskan, sapi bantuan Presiden tersebut dijadwalkan akan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Belu pada Rabu, 27 Mei 2026, sebelum dilakukan penyembelihan bersama hewan kurban lainnya.

Secara keseluruhan, jumlah hewan kurban di Masjid Al-Ikhlas tahun ini mencapai 11 ekor sapi. Dari jumlah tersebut, tujuh ekor berasal dari kelompok jemaah masjid, tiga ekor dari jemaah asal Jakarta, dan satu ekor merupakan bantuan dari Presiden. Selain itu, panitia juga menerima enam ekor kambing sebagai hewan kurban tambahan.

Panitia telah menyiapkan sistem distribusi daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah dibagikan kepada jemaah dan warga sekitar.

“Hewan kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat melalui sistem kupon yang sudah disiapkan panitia,” jelasnya.

Ia berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, momentum kurban juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan serta menjaga nilai-nilai toleransi antarumat beragama di wilayah tersebut.

“Kami berharap Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi momen ibadah, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan tetap menjaga toleransi di tengah masyarakat,” tutupnya. (gus)

