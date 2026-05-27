Masjid Nurul Jadid Babau Siapkan Empat Hewan Kurban, Bupati Kupang Sumbang Satu Ekor Sapi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Panitia Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Jadid mempersiapkan empat hewan kurban untuk disembelih usai pelaksanaan salat Idul Adha, Rabu (27/5/2026).

Ketua Penyembelihan Hewan Kurban, Hermanto Mahmud, mengatakan hewan kurban yang disiapkan terdiri dari dua ekor sapi dan dua ekor kambing.

“Salah satu sapi merupakan bantuan dari Bupati Kupang, Yosef Lede dan kami menyampaikan terima kasih karena beliau juga bersedia hadir dalam proses penyembelihan,” ujar Hermanto saat diwawancarai di Babau, Kabupaten Kupang, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, Bupati Kupang dijadwalkan hadir langsung menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban sebelum melanjutkan agenda lain.

Menurut Hermanto, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 100 kepala keluarga yang telah didata panitia sebagai penerima manfaat.

Pelaksanaan salat Idul Adha sendiri direncanakan dimulai sekitar pukul 06.00 Wita dengan jamaah berasal dari Kelurahan Merdeka, Kelurahan Babau serta sebagian warga eks Timor Timur.

“Penyembelihan hewan kurban direncanakan mulai pukul 09.00 Wita,” katanya.

Hermanto berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Iduladha tahun ini dapat berjalan aman, lancar dan memberi kesan kebersamaan bagi masyarakat.

“Harapan kami semoga Iduladha kali ini lebih berkesan dan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apa pun,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pengamanan dari aparat kepolisian dan masyarakat lintas agama yang ikut membantu menjaga keamanan selama malam takbiran hingga pelaksanaan salat Idul Adha.

“Pengamanan mulai dari malam takbiran sampai menjelang salat Iduladha dibantu dari Polres Kupang dan juga teman-teman non muslim yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan,” katanya. (nov)

