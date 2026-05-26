Satreskrim Polres Sikka Amankan 400 liter BBM Jenis Solar, Hendak Dikirim ke Sulawesi Selatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE - Satreskrim Polres Sikka berhasil mengamankan aktivitas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Solar di wilayah Pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, pada Rabu malam (21/05/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sikka IPTU Reinhard Dionisius Siga, S.Tr.K., bersama Kanit Tipidter dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Sikka.

Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, menjelaskan, pengamanan tersebut setelah menerima informasi terkait adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi ke atas kapal penangkap ikan KM. Sukron Ilahi GT 16 asal Pulo Madu, Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal yang sedang berlabuh di Pelabuhan Wuring, petugas menemukan sekitar 400 liter BBM jenis Solar yang tersimpan di sejumlah jerigen dengan berbagai ukuran.

Berdasarkan hasil interogasi awal, BBM tersebut diduga diperoleh melalui pembelian menggunakan rekomendasi BBM subsidi nelayan yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan lokal.

Dalam praktiknya, BBM kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sebelum diangkut ke atas kapal.

Selain mengamankan barang bukti berupa BBM subsidi jenis Solar, petugas juga mengamankan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. Sukron Ilahi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini Satreskrim Polres Sikka masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

Polres Sikka menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. (awk)

