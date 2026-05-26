Jelang Iduladha, Harga Sayuran dan Rempah-rempah Alami Kenaikan

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Alok Maumere, Selasa 26 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Harga kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, rempah-rempah dan bawang merah mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Iduladha dan Komuni Suci Pertama di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kondisi kenaikan harga ini diketahui setelah Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, secara langsung melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Harga kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, rempah-rempah dan bawang merah mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Iduladha dan Komuni Suci Pertama di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kondisi kenaikan harga ini diketahui setelah Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, secara langsung melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Alok Maumere, Selasa 26 Mei 2026.

Wabup Sikka mengatakan, kenaikan harga terhadap kebutuhan sayur-sayuran, rempah-rempah dan bawang merah ini dipicu kerena faktor permintaan tinggi sehingga stoknya tidak sesuai permintaan.

Selain itu, kenaikan harga ini juga dipicu menjelang hari raya Iduladha dan Komuni Suci Pertama pada awal juni mendatang.

Baca juga: Pemkab Sikka Raih Peringkat III Penurunan Tingkat Pengangguran oleh Kemendagri

"Ada beberapa yang naik seperti sayur-sayuran, rempah-rempah, bawang merah, cebe dari berbagai jenis cabe naik semua, 5 sampai 10 ribu, kenaikan ini pengaruh faktor permintaan tinggi, stoknya tidak sesuai permintaan, apalagi besok idul adha, banyak bumbu yang dibutuhkan terutama cabai ini, " Ujarnya.

Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya tetap stabil bahkan harga telur pun mengalami penurunan harga dari biasanya.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok di Pasar Alok Maumere, Wakil Bupati Sikka juga memantau dan memastikan stok beras di Bulog Maumere. (awk)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS