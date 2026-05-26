JALAN TERJAL DAN CURAM - Warga Kampung Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur melewati jalan terjal. Kisah Perjuangan Warga Wukur Sikka Lewati Jalan Terjal dan Curam:Yang Sakit & Hamil Terpaksa Ditandu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE - Ini kisah Perjuangan Warga Wukur Sikka melewati jalan terjal dan curam: Kalau ada yang sakit, hamil atau meninggal terpaksa ditandu.

Tinggal di pedalaman dan terisolir merupakan kendala bagi 50-an warga Kampung Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Betapa tidak, pasca pembukaan jalan selebar 1 meter sejauh 3 km, oleh TNI AD melalui program Tentara Masuk Desa (TMD) pada tahun 2006 silam dan juga peleberan jalan oleh Pemkab Sikka tahun 2020 lalu, hingga kini kondisinya masih ekstrim.

Untuk mencapai kampung Wukur yang jaraknya kurang lebih 3, 4 kilometer dari kampung Sikka, warga harus berjalan kaki.

Jika nekat menggunakan kendaraan roda dua, pengendara motor harus memiliki nyali.

Pasalnya kondisi jalan mulai dari ujung kampung Sikka ini merupakan jalanan yang curam, sebagian berbatu berdampingan dengan tebing batu di satu sisi dan jurang di sisi lain.

Selain itu, dibagian bawah jurang terhampar batu karang khas pantai selatan. Kondisi ini memberikan banyak kesulitan bagi warga Kampung Wukur.

Bila ada warga kampung yang menderita sakit dan tidak mampu berjalan, maka warga lain akan menggotong yang bersangkutan sejauh 3 kilometer demi mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kami sudah biasa pikul orang sakit, orang yang mau melahirkan, atau orang yang meninggal dari sini hingga ke Sikka atau sebaliknya,” ungkap Marice Klamensia, Seorang ibu rumah tangga berusia 41 tahun, warga RT 12/ RW 003 Dusun Wukur, Selasa 26 Mei 2026.

Ia mengisahkan, perna ada seorang bapa bernama Ignasius Manase menderita sesak napas. Sempat dibawa berobat ke Maumere beberapa hari sebelumnya, namun keluarga memutuskan membawanya kembali ke kampung.

"Tidak hanya saat kembali dari tempat berobat, saat berangkat pun harus digotong menggunakan tandu dari sarung menuju Kampung Sikka, karena jalan rusak,"kisahnya.

Hal senada diungkapkan Renoldus Kustanto, salah satu Pemuda Kampung Wukur, kondisi jalan yang rusak membuat warga yang meninggal pun harus digotong. Bahkan, sering terjadi ibu hamil (bumil) melahirkan di tengah jalan.

“Sudah sering ibu hamil melahirkan dalam perjalanan. Anak yang itu salah satu yang lahir di jalan,” ungkapnya.

Selain jalan, kesulitan yang dialami warga kampung Wukur hingga saat ini adalah tidak tersedianya jaringan listrik serta sinyal telekomunikasi.

Warga berharap realita yang dialami warga akibat buruknya akses jalan ini segera mendapatkan perhatian serius pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten hingga Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (awk)

