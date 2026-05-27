Pemerintah Sumba Barat Daya Kembali Raih WTP

Penulis: Petrus Piter | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG. COM, TAMBOLAKA - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2024 pemerintah Sumba Barat Daya juga telah mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan  Provinsi NTT.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diterima langsung Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., bersama Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo. 

Penyerahan LHP oleh BPK RI Perwakilan NTT itu berlangsung dalam kegiatan penyerahan LHP kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTT di aula Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Selasa 26 Mei 2026.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., mengatakan raihan keberhasilan ini merupakan bukti nyata kerjasama seluruh OPD lingkup pemerintahan Sumba Barat Daya. 

Tentu didalamnya ada rekomendasi-rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT yang siap kami tindak lanjuti. Penerimaan WTP ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan tambahan fiskal dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah ini. (pet)

Sumber: Pos Kupang
