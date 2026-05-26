Rabu, 27 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Sikka Terkini

Pedagang Pisang Asal Lembata Raup Keuntungan di Pasar Alok Maumere

Kondisi ini, membuat beberapa pedagang membawa pisang asal Kabupaten Lembata untuk dijual di Pasar Alok Maumere. 

Tayang:
Editor: Oby Lewanmeru
zoom-inlihat foto Pedagang Pisang Asal Lembata Raup Keuntungan di Pasar Alok Maumere
POS-KUPANG.COM/ARNOLD WELIANTO
PANTAU PASAR - Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi berbincang dengan pedagang pisang asal Kabupaten Lembata di Pasar Alok Maumere, Selasa 26 Mei 2026. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE- Imbas penyakit pisang menyebabkan ketersediaan pisang di Kabupaten Sikka, NTT sulit didapatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kondisi ini, membuat beberapa pedagang membawa pisang asal Kabupaten Lembata untuk dijual di Pasar Alok Maumere

Pisang ini dijual dengan harga bervariasi, satu tanda pisang dijual dengan harga 150 ribu rupiah sedangkan satu sisir dijual dengan harga 50 ribu rupiah tergantung ukuran pisang. 

"Pisang ini kami bawa dari Lembata, nyebrang pake perahu dari sana, sampai di Larantuka kemudian lanjut kesini dengan mobil, " Kata salah satu pedagang pisang asal Lembata yang enggan namanya dipublish, Selasa 26 Mei 2026.

Baca juga: Wabup Sikka Imbau PKL di Wuring Berjualan di Pasar Alok

Sejumlah warga pun mengantri untuk menawarkan pisang dan kemudian membeli untuk kebutuhan mereka.  Pedagang itu mengaku, baru pertama kali menjual pisang dari Kabupaten Lembata di Pasar Alok Kota Maumere. 

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menjelaskan kondisi pisang di Kabupaten Sikka saat ini mengalami gangguan penyakit. 

"Banyak pisang yang dijual tapi ini pisang dari Lembata, kita tau kondisi pisang di Sikka ada gangguan penyakit, "ujarnya saat memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Alok Maumere, Selasa pagi. 

Dijelaskannya, Rata-rata pisang di Kabupaten Sikka mengalami gangguan penyakit sehingga produksinya tidak maksimal karena rata-rata tanaman pisang mengalami kerusakan. (awk)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Tags
Pasar Alok Maumere
Pasar Alok
Wakil Bupati Sikka
Simon Subandi Supriadi
Simon Subandi
POS-KUPANG.COM
Baca Juga
Video Pilihan
Istri Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama Meninggal, Maria Bernadeth Larifa Wafat di Usia 91 Tahun
Istri Perintis Kompas Gramedia Jakob Oetama Meninggal, Maria Bernadeth Larifa Wafat di Usia 91 Tahun
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan