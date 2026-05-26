IMBAUAN WABUP SIKKA - Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriad. Jelang Perayaan Komuni Suci Pertama, Wakil Bupati Sikka Imbau Warga Tidak Membuat Pesta Berlebihan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Arnold Welianto

POS-KUPANG.COM,MAUMERE - Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menghimbau masyarakat untuk tidak menggelar pesta berlebihan pada momen Perayaan Komuni Suci Pertama pada tanggal 7 Juni 2026 mendatang.

"Menjelang Sambut Baru, saya berharap kepada masyarakat untuk tidak membuat pesta pora berlebihan, namun sesuaikan dengan kondisi, "ujarnya Wabup Sikka, Selasa 26 Mei 2026.

Kata dia, momen tersebut yang terpenting adalah pada Sakramen Komuni Suci Pertama bukan pada pesta berlebihan yang bisa merugikan diri sendiri.

Selain itu, Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban saat acara Komuni Suci Pertama pada tanggal 7 Juni 2026 mendatang.

Sakramen Komuni Suci Pertama, yang juga dikenal sebagai Sambut Baru, adalah perayaan di Gereja Katolik di mana anak-anak yang telah dibaptis menerima hosti (sakramen roti dan anggur) untuk pertama kalinya.

Perayaan ini wajib diikuti oleh umat Katolik yang berusia 10 tahun ke atas, atau setara dengan siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD).

Di Keuskupan Maumere, penerimaan Sakramen Komuni Suci Pertama akan dilaksanakan secara serentak pada, 7 Juni 2026. (awk)

