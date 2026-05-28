Politani Kupang Dorong Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembibitan dan Hilirisasi Rimpang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tim dosen jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang melakukan upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat di Kelompok Tani Nisa Naikeba, Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, Jumat (22/5).

Kegiatan ini dipimpin Rynaldo Davinsy, S. Hut., M.Si bersama anggota Melkianus Pobas, S.T., M.Sc dan Yakob Benu, S.Hut., M.Sc dan mengusung tema “Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Hilirisasi Rimpang untuk Mendukung Agroforestry serta Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis HHBK.”

Kegiatan tersebut dihadiri anggota Kelompok Tani Nisa Naikeba, dosen Jurusan Kehutanan, mahasiswa Program Studi Pengelolaan Hutan dan Program Studi Manajemen Sumberdaya Hutan.

Program ini merupakan kelanjutan pengabdian tahun sebelumnya yang berfokus pada pengembangan agrosilvopastural, namun kali ini diperkuat melalui pembibitan dan penerapan langsung di lapangan.

Ketua tim pelaksana, Rynaldo Davinsy, menjelaskan kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan tahap awal pengabdian berkelanjutan yang akan dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan ke depan.

“Ini langkah awal dari pengabdian berkelanjutan. Kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait program kerja yang akan dilakukan tiga sampai empat kegiatan ke depan. Jadi saat turun lapangan nantinya, masyarakat sudah memahami konsepnya dan bisa langsung praktik,” ujarnya.

Tim pengabdian menghadirkan empat materi utama yang dinilai strategis dan aplikatif bagi masyarakat. Materi pertama mengenai teknik pembibitan tanaman kehutanan dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang disampaikan Mahardika Putra Purba, S.Hut., M,Si bersama tim. Program pembibitan ini akan memanfaatkan greenhouse milik kelompok tani yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kami ingin mengisi greenhouse tersebut dengan kegiatan pembibitan sehingga masyarakat bisa belajar langsung bagaimana menghasilkan bibit sendiri,” jelas Rynaldo.

Materi kedua disampaikan Ni Kade Ayu D Aryani, S.Hut., M.Si bersama tim mengenai inovasi pola agrosilvopastural melalui kebun percontohan atau demplot. Demplot tersebut rencananya dibangun di lahan salah satu anggota kelompok tani dengan ukuran sekitar 15 x 30 meter.

Dalam sistem agrosilvopastural itu nantinya akan diintegrasikan tanaman kehutanan, pertanian, tanaman pakan ternak, serta tanaman pangan berupa rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan serai.

Sementara itu, materi ketiga yang dibawakan Luisa Moi Manek, S.Hut., M.Si bersama tim menyoroti penggunaan pupuk bokashi sebagai pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis bagi petani.

Adapun materi keempat menjadi perhatian peserta karena membahas hilirisasi rimpang menjadi produk bernilai tambah seperti minuman herbal dan permen jahe sebagai bentuk diversifikasi usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Menurut Rynaldo, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga memahami proses pembibitan hingga pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai ekonomi.

“Masyarakat selama ini hanya bertani atau berkebun, tetapi belum banyak memahami bagaimana memproduksi bibit sendiri dan mengolah hasilnya. Jadi kami ingin meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kerja sama antara dosen dan masyarakat dalam pengembangan pengetahuan serta keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.