Doa Novena, Tenaga Kontrak, hingga Strategi Membangun Kawasan Ekonomi Terpadu Ngada

POS-KUPANG.COM - Di sela kunjungan kerjanya bertemu Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho, Bupati Ngada Andreas Paru, mengajak Pos Kupang bertemu di sebuah rumah makan di Kota Kupang.

Sambil meneguk segelas es teh, ia cerita banyak hal. Terutama bagaimana strategi membangun daerah yang dipimpinnya. Apa saja?

Ajakan Bupati Andreas untuk bertemu, memang agak mendadak.

Ia mengaku tiba-tiba saja ingin sekali bertemu, karena sudah lama memang tidak berjumpa.

Kalau pun ada, perjumpaan itu hanya sebatas pesan singkat dalam aplikasi WhatsApp.

Selasa (13/3) siang, Bupati Andreas rupanya sudah menunggu dengan hidangan di atas meja. Ia bilang sekalian makan siang.

Ia tidak sendirian. Ada ajudan yang menemani dan Kepala Bank NTT Cabang Bajawa, Lorenso Andri Bere Mau, bersama staf.

Pertemuan ini juga sekaligus ajang melepas kangen karena hampir 2 tahun lamanya, Pos Kupang tak bertemu Lorenzo Andri atau yang biasa disapa Om Denny, pasca pindah tugas dari Bank NTT Lembata kemudian dipercaya mengelola bank kebanggaan masyarakat NTT itu di Ngada.

Tak ada yang berubah dari Bupati Andreas dan Om Denny.

Keduanya masih bersahaja persis seperti ketika pertama kali berjumpa.

Bupati Andreas dengan gayanya yang santai namun kerap melontarkan ide-ide out of the box, sementara Om Denny khas dengan celotehannya yang mengocok perut.

Mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif, Bupati Andreas, terlihat sumringah.

Rupanya ia tak sabar untuk memberi kabar, apa saja yang sudah dilakukan bersama jajaran untuk membangun Ngada dengan tagline Tante Nela Paris.

Belum sempat ia bercerita banyak, Pos Kupang sudah lebih dulu menggodanya dengan bertanya tentang Doa Novena.

