Kamis, 28 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital

Puisi

Puisi Oswal Amnunuh

Selama mati hanyalah mata yang tertutup, jangan layangkan selamat tinggal. Toh kita tinggal di kota yang sama.

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
zoom-inlihat foto Puisi Oswal Amnunuh
FOTO ILUSTRASI BUATAN AI
ILUSTRASI 

teruntuk nona yang tak tahu kapan saya kembali
atas nama rindu, saya kuburkan semua sepi.
atas nama sepi, saya kaburkan semua ngilu.
atas nama syahdu, saya gubah semua litani.
saya akan kembali tepat waktu.

selamat malam
selamat. selama mati hanyalah mata yang tertutup, jangan layangkan selamat tinggal. Toh kita tinggal di kota yang sama.
malam. berbaktilah padaku saja dan janganlah bersampai larut. tidurlah di dalam waktu. 

Baca juga: Puisi-puisi Oswal Amnunuh

monumen
suatu saat, saya pasti akan merindukan kota ini. jalan-jalan kota, jajanan di sepanjang jalan kota, dan kota yang dipenuhi jalanan adalah ingatan paling murah dan asyik untuk diingat. pemimpin kota? entahlah. saya telah mendirikan monumen kenangan di kepala. di jalanan menuju monumen, saya buat beberapa polisi tidur (mereka yang bangun suka membuat isi dompet hangus) agar pelancong kenangan sopan berkunjung. lalu di sekelilingnya, saya buat trotoar putus-putus seperti mimpi anak bangsa. lalu, di depan monumen akan saya tulis: “rindulah tanpa alasan.” sudah terlalu banyak alasan yang negeri ini beri agar kamu bisu. (*)

Oswal Amnunuh
Oswal Amnunuh (DOKUMENTASI PRIBADI OSWAL AMNUNUH)

*) Oswal Amnunuh, pemuda asal Kaubele, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News 

 

Sumber: Pos Kupang
Tags
puisi pos kupang
Puisi Pos Kupang Minggu
Oswal Amnunuh
Kaubele
Berita Terkait:#Puisi
Video Pilihan
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan