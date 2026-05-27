Erwin Alexander: LIXIR Jadi Langkah Awal Bangun Teknologi dari NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Brand laptop asal Nusa Tenggara Timur (NTT), LIXIR, diperkenalkan kepada publik dalam ajang Filosi Robotic Competition and Expo 2026 yang berlangsung di Kota Kupang.

Perkenalan tersebut dilakukan di hadapan berbagai unsur pemerintah, Dinas Pendidikan NTT, Kominfo, ESDM, akademisi, guru, hingga peserta lomba robotik dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan kategori umum.

Founder LIXIR, Erwin Alexander, mengatakan kehadiran brand laptop dari Indonesia Timur tersebut merupakan bagian dari langkah awal membangun ekosistem teknologi di daerah.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam industri manufaktur teknologi jika dibandingkan dengan negara lain. Namun kondisi itu tidak seharusnya membuat generasi muda kehilangan semangat untuk berkembang.

“Bagi saya, kondisi tersebut justru menjadi alasan untuk mulai belajar dan bertumbuh. Langkah terbaik saat ini adalah membangun kolaborasi dan perlahan ikut mengambil bagian dalam perkembangan teknologi,” ujar Erwin di Kupang.

Ia menilai, membangun brand teknologi lokal memang bukan proses yang mudah dan membutuhkan perjalanan panjang. Meski demikian, harus ada keberanian untuk memulai dari langkah kecil.

“Kalau terus hanya mengatakan kita tidak mampu, maka kita tidak akan pernah mulai. Karena itu, kami mencoba memulai meskipun prosesnya tentu tidak instan,” katanya.

Erwin menjelaskan, LIXIR hadir sebagai brand laptop pertama yang berasal dari Kupang, NTT, sekaligus menjadi simbol semangat anak muda daerah untuk terlibat dalam industri teknologi nasional.

Ia mengakui, pengembangan produk masih dilakukan secara bertahap, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pengadaan komponen dan pengembangan layanan.

Menurutnya, fokus utama LIXIR ke depan adalah meningkatkan kualitas produk serta memperkuat layanan purna jual agar dapat dipercaya masyarakat.

“Perjalanan ini masih panjang, tetapi kami optimis bisa terus berkembang jika kualitas dan pelayanan terus diperbaiki,” tambahnya.

Melalui pengenalan awal tersebut, pihak penyelenggara berharap kehadiran LIXIR dapat menjadi motivasi bagi generasi muda NTT untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan inovasi dan teknologi dari daerah. (*)

