Bupati Kupang dan Pimpinan Dewan Ajak Warga Ikut Program Pendataan Keluarga 2021

POS-KUPANG.COM I KUPANG--- Bupati Kupang Korinus Masneno dan Wakil Ketua DPRD Johanes Mase menyambut baik program Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A).

Kedua pejabat penting di Kabupaten Kupang itu didata oleh Kader Pendata dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kamis (1/4) lalu di dua lokasi berbeda yakni di rumah jabatan Bupati Kupang, sementara Wakil Ketua DPRD di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur.

Bupati Kupang Korinus Masneno menegaskan, pendataan keluarga akan menghasilkan data yang valid tentang jumlah penderita stunting dan jumlah pasangan usia subur.

Dengan data yang benar dan valid ungkap Bupati Kupang, dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan dan program kegiatan dalam upaya memecahkan persoalan yang dialami oleh keluarga.

Program dan kegiatan yang dapat ditempuh Pemkab Kupang terutama pemberdayaan bidang kesehatan, merumuskan langkah peningkatan ekonomi keluarga.

Berbekal data yang valid, Pemkab Kupang pun dapat mengambil kebijakan strategis dan terukur untuk penanggulangan stunting, data yang benar dan valid dapat mengukur berapa jumlah sebenarnya penderita stunting di Kabupaten Kupang.

Data valid tentang stunting ( by name by adress) memberi gambaran pada pemerintah melakukan tindakan penanganan secara baik, terkoordinasi dan tepat sasaran.

"Atas nama Pemkab Kupang dan jajaran menghimbau seluruh masyarakat mengikuti pendataan keluarga," pinta Masneno.

Orang nomor satu di Kabupaten Kupang mengatakan, data stunting yang digunakan sebagai acuan oleh pemprov NTT selama ini masih simpangsiur dan tidak valid tergantung kekuatan memperbaharui data secara berkala.